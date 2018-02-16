5 ОТГ и 2 города Сумщины могут получить ЦПАУ европейского образца Березовская, Боромлянская, Зноб-Новгородская, Кролевецкая и Тростянецкий ОТГ, а также города Глухов и Ромны стали победителями фазы внедрения программы «U-LEAD с Европой» в части создания / модернизации центров предоставления административных услуг.

Комиссия по отбору программы «U-LEAD с Европой», в составе экспертов Программы, представителей Минрегиона и Минэкономразвития проанализировала около 250 заявок от органов местного самоуправления, которые были допущены к рассмотрению, и отобрала 150 кандидатов для участия в Программе. Среди них - 7 кандидатов от Сумщины. Это Березовская, Боромлянская, Зноб-Новгородская, Кролевецкая и Тростянецкий ОТГ, а также города Глухов и Ромны.

Включение в список победителей не означает безусловной поддержки или поддержки в полном объеме, поскольку значительное количество заявок еще требуют надлежащего официального подтверждения обязательств и проверки информации.

Конкретные виды помощи и ее объемы будут определены совместно Программой и громадами, с учетом методологических подходов Программы к функционированию надлежащего ЦПАУ и по результатам визита специалистов в каждую громаду с целью детального оценивания реальных потребностей и определения мер по модернизации и создания ЦПАУ.

Начиная с 21 мая 2018 года, с каждой громадой из списка будут индивидуально контактировать уполномоченные специалисты Программы. В течение мая-июля 2018 года для каждой громады будет составлено подробное техническое задание с обязательствами громады и Программы.