Кого будут отправлять на оздоровление громады Сумщины Главам районов и ОТГ следует уделить больше внимания вопросам организации оздоровительной кампании.

Как сообщил в ходе аппаратного совещания в облгосадминистрации начальник управления молодежи и спорта Дмитрий Лантушенко, сегодня является проблемным вопрос сотрудничества с объединенными громадами по проведению оздоровительно-отпускной кампании.

«Собственно оздоровительная кампания уже началась. Но, к сожалению, некоторые вопросы, касающиеся четкой государственной политики оздоровления и отдыха детей, сегодня являются проблемными, в частности, отношений с объединенными территориальными громадами, - отметил Дмитрий Лантушенко. - Хотя законами Украины определено, что качество и количество услуг в громадах не может быть ниже, чем до объединения, мы должны констатировать, что сегодня в ОТГ на 99% вообще отсутствуют люди, которые занимаются организацией оздоровления и отдыха детей».

На данный момент, по его словам, возникла проблема с отбором детей льготных категорий для отдыха в государственных лагерях «Артек» и «Молодая гвардия». Бывали случаи, что ОТГ даже за несколько дней до начала смены возвращали путевки, аргументируя это отсутствием желающих.

К сожалению, в большинстве ОТГ подбором таких детей в по поручению глав громад занимаются учителя общеобразовательных школ, - говорил Дмитрий Лантушенко. - А это неправильно. Уже более 20% детей школьного возраста проживают на территории ОТГ и они, как и другие маленькие жители области имеют право на качественное оздоровление. Поэтому этот вопрос следует решить как можно быстрее».

Глава ОГА Николай Клочко отметил, что этот вопрос будет рассмотрен на совещании с главами райгосадминистраций и объединенных территориальных громад, которое состоится после заседания коллегии облгосадминистрации 4 мая.