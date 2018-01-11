«Центру ухода за животными» нашли офис на Химгородке Об этом на своей странице в Фейсбуке написал депутат Сумского горсовета Лмитрий Наталуха.

«Сегодня осмотрел будущий офис КП «Центр ухода за животными» по ул. Мира, 5. Однокомнатная квартира с балконом находится в коммунальном собственности на первом этаже многоэтажки. Работать здесь пока невозможно, потому что свет отсутствует и счетчик тоже. Ремонт косметический. Договор аренды с Департаментом ресурсных платежей не заключен, потому что нужно провести оценку имущества, а это примерно 1000 грн. Поскольку КП еще не заработало ни копейки, вероятно 1000 грн заплатит Департамент ресурсных платежей. А между тем за время работы нового директора КП ему поступило уже 15 обращений граждан об укусах людей бездомными собаками. КП не работает, поэтому и никакой реакции на вызовы не было. Шел пятый месяц борьбы с ветряными мельницами, а кому какое дело? Не моего же ребенка разорвала собака. Так, господин Яременко?» - риторически задает вопрос депутат директору департаменту инфраструктуры.