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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 21:02183

Подозреваемого в нападении на полицейского взяли под стражу

Содержание под стражей без права на залог - такая мера пресечения избрана 29-летнему сумчанину, который подозревается в разбойном нападении на 34-летнего полицейского.

Об этом сообщила на своей странице в Фейсбуке пресс-секретарь прокуратуры Сумской области Наталья Науменко.

«Событие произошло 30 апреля 2018 года на ул. Прокофьева в г. Сумы около 2.20. Тогда трое мужчин напали на прохожего, избили его и забрали все ценные вещи. Одного из нападавших через несколько минут задержали сотрудники полиции, личности других двух устанавливаются. Потерпевший, который является сотрудником полиции, находится в больнице.

Действия задержанного квалифицированы по ч.2 ст.187 УК Украины, ему грозит до 10 лет лишения свободы», - написала она.

Право Мера пресечения Под стражу Разбой
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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