Подозреваемого в нападении на полицейского взяли под стражу

Об этом сообщила на своей странице в Фейсбуке пресс-секретарь прокуратуры Сумской области Наталья Науменко.
«Событие произошло 30 апреля 2018 года на ул. Прокофьева в г. Сумы около 2.20. Тогда трое мужчин напали на прохожего, избили его и забрали все ценные вещи. Одного из нападавших через несколько минут задержали сотрудники полиции, личности других двух устанавливаются. Потерпевший, который является сотрудником полиции, находится в больнице.
Действия задержанного квалифицированы по ч.2 ст.187 УК Украины, ему грозит до 10 лет лишения свободы», - написала она.
Преступление было совершено 30 апреля около 2.30 ночи на ул. Прокофьева возле дома № 24....
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