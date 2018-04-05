Подозреваемого в нападении на полицейского взяли под стражу Содержание под стражей без права на залог - такая мера пресечения избрана 29-летнему сумчанину, который подозревается в разбойном нападении на 34-летнего полицейского.

Об этом сообщила на своей странице в Фейсбуке пресс-секретарь прокуратуры Сумской области Наталья Науменко.

«Событие произошло 30 апреля 2018 года на ул. Прокофьева в г. Сумы около 2.20. Тогда трое мужчин напали на прохожего, избили его и забрали все ценные вещи. Одного из нападавших через несколько минут задержали сотрудники полиции, личности других двух устанавливаются. Потерпевший, который является сотрудником полиции, находится в больнице.

Действия задержанного квалифицированы по ч.2 ст.187 УК Украины, ему грозит до 10 лет лишения свободы», - написала она.