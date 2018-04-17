В Сумах грузовик врезался в столб Об этом сообщается на странице в Фейсбуке КП «Электроавтотранс».

«Электроопора КП «Электроавтотранс» выдержала "удар". 3 мая на пр. М. Лушпы (в направлении ул. Героев Крут) водитель автомобиля во время движения по неизвестным причинам выехал за пределы проезжей части, допустив столкновение с опорой контактной сети, находящейся на балансе КП. Вследствие ДТП мужчина не пострадал, транспортное средство имеет механические повреждения. Причины аварии выясняются», - говорится в сообщении.