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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:22202

В Сумах грузовик врезался в столб

Об этом сообщается на странице в Фейсбуке КП «Электроавтотранс».

«Электроопора КП «Электроавтотранс» выдержала "удар".

3 мая на пр. М. Лушпы (в направлении ул. Героев Крут) водитель автомобиля во время движения по неизвестным причинам выехал за пределы проезжей части, допустив столкновение с опорой контактной сети, находящейся на балансе КП. Вследствие ДТП мужчина не пострадал, транспортное средство имеет механические повреждения. Причины аварии выясняются», - говорится в сообщении.

Право Дтп
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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