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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:48124

На Сумщине на месте тайного расстрела монахов освятили часовню

На Кролеветчине у знаменитых источников Поповского колодца отслужили службу.

2 мая 2018 года на Кролеветчине состоялось богослужение, освящение вновь построенной часовни и целебной воды в Поповском колодце, пишет Неделя.

Божественную Литургию возглавил архиепископ Конотопский и Глуховский Роман, сослужили ему священники Кролевецкого благочиния. На это Священное место для общей молитвы, собрались многочисленные верующие Кролеветчины.

Этого места вы не найдете на картах, его нет в туристических справочниках. но все равно сюда идут и едут люди отовсюду, испить целебной водички, и никому в голову не приходит, что на этом месте совершено страшное по своей жестокости и дикости преступление, массовое убийство ни в чем не повинных монахов.

Эти целебные источники, которыми так богата Придеснянщина, называются Поповский колодец. История ее возникновения очень впечатляющая, потому что на том месте, 18 декабря 1922 года, были расстреляны монахи, которые намеревались служить в день Св. Николая Чудотворца.

Историческая справка отмечает: «Бурные события начала века действительно очень сильно отразились на существовании Свято-Николаевского Пустынно-Рыхловского монастыря. В 1922 году монастырь закрыли, часть братии была изгнана, посажена в тюрьму. 12 августа ревтрибунал в Кролевце осудил «Матвеева Евгения, Радченко Митрофана - расстрелять... Слава Богу, Верховный Суд при Всеукраинском ЦИК не утвердил смертный приговор...»

По преданию людей, написанная история не соответствует действительности, и члены Кролевецкого отдела ГПУ решили сами наказать монахов за неподчинение приказу закрыть монастырь и совершили тайный расстрел. Всех, кто остался в монастыре, монахов раздели до подрясников, у кого были штаны - заставили снять, и погнали босиком, по морозу, 46 км до Кролевца. По дороге их завели в лес и расстреляли. Люди, хоронили убитых монахов на тех местах, где они падали от пуль. А через два года в Поповой долине забил целебный источник - Поповский колодец. До сих пор неизвестно, сколько здесь расстрелянных. По одним источникам 135, по другим 112 человек.... Не на всех могилах есть кресты.

Об этом известно православной общине Кролевца, которая регулярно отправляет поминальные службы в Поповой долине, молятся посреди леса, где находят останки погибших.

Общество Кролевецкий район Часовня
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