УЗЭшники Сумщины «сэкономили» 58 миллионов За 4 месяца 2018 года управлением защиты экономики в Сумской области Национальной полиции Украины «сэкономлены» для области 58 миллионов гривен.

Оперативники областного управления защиты экономики отменили результаты тендеров на сумму 58 млн гривен.

Превентивные меры в сфере государственных закупок, которые проводят сотрудники управления защиты экономики ДЗЭ Национальной полиции, позволяют выявить нарушения на стадии проведения открытых торгов и отменить их результаты еще до того, как победители получат средства на свои счета.

Так, с начала года отменено 27 результатов конкурсных торгов, среди которых в сфере образования - 9 процедур на сумму около 15 млн грн, в сфере здравоохранения - 2 процедуры на сумму 3 млн 600 тыс. грн, в других сферах - 16 процедур.

Сотрудники управления выявляли такие нарушения обычно при проведении конкурсных торгов. Победители должны были поставлять в бюджетные учреждения области продукты питания, мототранспортные средства, мультимедийное оборудование и планшеты-трансформеры для учеников начальных классов, предоставлять услуги по утилизации мусора и пр.

Коммерческие структуры допустили ряд нарушений, которые в дальнейшем могли привести к значительным убыткам. Чаще всего, это несоответствие квалификационным критериям и требованиям тендерной документации.

Таким образом, комитетами по конкурсным торгам, учитывая информацию УЗЭ, во всех перечисленных случаях принято решение об отмене результатов тендерных процедур и отклонения предоставленных предложений.