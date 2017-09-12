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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:1268

Сумское НПО поставит очередную партию запчастей отечественным атомщикам

ПАО «Сумское НПО» получило очередной заказ ГП «НАЭК Энергоатом» на партию запасных частей, востребованных в рамках проведения планово-предупредительных ремонтов на Ровенской и Южно-Украинской АЭС в 2018 году.

В частности, договорами предусмотрена поставка россыпи различных деталей, среди которых: торцевые уплотнения, втулки, шпильки, кольца и др. Отгрузка будет осуществляться в течение лета-зимы текущего года.

Сумские машиностроители и раньше изготавливали запчасти для нужд упомянутых станций, а также Хмельницкой и Запорожской АЭС. В настоящее время продолжается производство и поэтапная отправка деталей для складского хозяйства ГП «НАЭК Энергоатом» с целью создания страхового запаса ответственных узлов главных циркуляционных насосов ГЦН-195М.

Экономика СМНПО
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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