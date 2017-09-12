Сумское НПО поставит очередную партию запчастей отечественным атомщикам

В частности, договорами предусмотрена поставка россыпи различных деталей, среди которых: торцевые уплотнения, втулки, шпильки, кольца и др. Отгрузка будет осуществляться в течение лета-зимы текущего года.
Сумские машиностроители и раньше изготавливали запчасти для нужд упомянутых станций, а также Хмельницкой и Запорожской АЭС. В настоящее время продолжается производство и поэтапная отправка деталей для складского хозяйства ГП «НАЭК Энергоатом» с целью создания страхового запаса ответственных узлов главных циркуляционных насосов ГЦН-195М.
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