Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:3123

Подробности вечернего пожара на Лушпы от спасателей

В Сумах, укрощая огонь, пожарные спасли 2 человек, 3 – эвакуировали.

2 мая в 19:01 в Службу спасения «101» поступила информация о пожаре в девятиэтажном жилом доме на пр. Михаила Лушпы в Сумах. На место вызова направили дежурный караул 2-й государственной пожарно-спасательной части и автолестницу группы специальной пожарной техники.

Как было установлено, возгорание произошло в квартире на четвертом этаже. Сильное задымление лестничными клетками распространилось на весь подъезд. На тушение дополнительно привлекли отделение 1-й государственной пожарно-спасательной части.

Работать спасателям пришлось в аппаратах для защиты органов дыхания. В дымовой ловушке оказались двое пожилых жителей квартиры на девятом этаже. Мужчине и женщине пожарные надели маски от защитных аппаратов и вывели на улицу. Также было организовано эвакуацию из опасной зоны еще трех жителей подъезда.

Одновременно проводилась ликвидация пожара с двух сторон - с улицы с помощью автолестницы и из подъезда. В 19:32 пожарным удалось локализовать возгорание и остановить дальнейшее распространение огня, в 19:56 - пожар был ликвидирован.

Всего на тушение было привлечено 15 человек личного состава и 5 единиц техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

В результате пожара ожоги стопы получила женщина 1934 г.р. - жительница квартиры, где произошло возгорание. После оказания необходимой медицинской помощи пострадавшая находится на амбулаторном лечении.

По предварительным выводам специалистов, допустимая причина пожара - короткое замыкание электросети, сообщает Управление ГСЧС Украины в Сумской области.

Право Пожар
view counter

По тематике

Вчера 21:15

В Сумах на Лушпы сгорела квартира (видео)

Сегодня, около 19.00 начался пожар в многоэтажке на проспекте Лушпы в Сумах....

Ночью спасатели тушили пожар в гараже
Вчера 17:04

Ночью спасатели тушили пожар в гараже

2 мая в 00:18 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о пожаре гаража по 1 пер. Екатерины Зеленко в...

Вчера 14:12

Спасатели 4 раза ликвидировали пожары в хозяйственных постройках

За минувшие сутки спасатели четыре раза ликвидировали пожары в хозяйственных постройках. Возгорания были зафиксированы в Сумском, Недригайловском, Кролевецком и Ахтырском...

Вчера 12:54

В Шостке подожгли жилой дом?

В понедельник, 30 апреля, в Шостке по улице Первомайской горел частный жилой дом на двух хозяев....

На Сумщине сгорели два дома
Вчера 11:39

На Сумщине сгорели два дома

За прошедшие сутки зафиксировано два возгорания жилых домов в городах Ахтырка и Кролевец....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.