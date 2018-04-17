Подробности вечернего пожара на Лушпы от спасателей

2 мая в 19:01 в Службу спасения «101» поступила информация о пожаре в девятиэтажном жилом доме на пр. Михаила Лушпы в Сумах. На место вызова направили дежурный караул 2-й государственной пожарно-спасательной части и автолестницу группы специальной пожарной техники.
Как было установлено, возгорание произошло в квартире на четвертом этаже. Сильное задымление лестничными клетками распространилось на весь подъезд. На тушение дополнительно привлекли отделение 1-й государственной пожарно-спасательной части.
Работать спасателям пришлось в аппаратах для защиты органов дыхания. В дымовой ловушке оказались двое пожилых жителей квартиры на девятом этаже. Мужчине и женщине пожарные надели маски от защитных аппаратов и вывели на улицу. Также было организовано эвакуацию из опасной зоны еще трех жителей подъезда.
Одновременно проводилась ликвидация пожара с двух сторон - с улицы с помощью автолестницы и из подъезда. В 19:32 пожарным удалось локализовать возгорание и остановить дальнейшее распространение огня, в 19:56 - пожар был ликвидирован.
Всего на тушение было привлечено 15 человек личного состава и 5 единиц техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
В результате пожара ожоги стопы получила женщина 1934 г.р. - жительница квартиры, где произошло возгорание. После оказания необходимой медицинской помощи пострадавшая находится на амбулаторном лечении.
По предварительным выводам специалистов, допустимая причина пожара - короткое замыкание электросети, сообщает Управление ГСЧС Украины в Сумской области.
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