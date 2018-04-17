«Виктория» сделала шаг к финалу

2 мая в Днепре прошла полуфинальная игра любительского кубка Украины между местным «ВПК-Агро» и николаевской «Викторией». Единственный гол на 25-й минуте забил Тарас Михайлюк.
Ответная игра пройдет 9 мая в 17:00 на стадионе в Николаевке.
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