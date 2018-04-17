«Виктория» сделала шаг к финалу ФК «Виктория» из Николаевки вырвала победу у «ВПК «Агро» в первом полуфинальном матче кубка Украины по футболу среди аматоров.

2 мая в Днепре прошла полуфинальная игра любительского кубка Украины между местным «ВПК-Агро» и николаевской «Викторией». Единственный гол на 25-й минуте забил Тарас Михайлюк. Ответная игра пройдет 9 мая в 17:00 на стадионе в Николаевке.