Сумскую службу автодорог обвинили в тендерной дискриминации Админколлегия АМКУ удовлетворила жалобу ООО «Полтавабудцентр» по дискриминационным требованиям Сумской службы автодорог на тендере по текущему среднему ремонту дороги госзначения Р-65 КПП «Николаевка» -Семеновка - Новгород-Северский - Глухов-Контрольно- ПП «Екатериновка» (отдельными участками) ожидаемой стоимостью 126 470 000 грн.

Об этом сообщила госуполномоченная Агия Загребельская. Заказчик потребовал, чтобы участники тендера в составе тендерного предложения в подтверждение своего опыта подали «положительные отзывы заказчика услуг (балансодержателя объекта строительства или ремонта) по аналогичному договору», пишуть Наші гроші.

«Полтавабудцентр» имеет опыт выполнения необходимых заказчику работ, но лишь в качестве субподрядчика. Все дороги находятся на балансе государственных и коммунальных учреждений, проводящих тендеры на определение генподрядчиков ремонта. Поэтому фирма с субподрядным опытом априори не может принять участие в торгах Сумской службы автодорог.

К тому же, по мнению жалобщика, положения тендерной документации дают заказчику возможность по своему усмотрению отклонить «нежелательного» участника или противоправно оставить «желаемого». Поскольку заказчик может сослаться на выгодный ему отзыв и скрыть не выгодный, так как система «Прозорро» не фиксирует сам факт направления заказчиком запросов и получения отзывов от других заказчиков.

АМКУ согласился с пунктами жалобы и обязал службу автодорог внести изменения в тендерную документацию.

Напомним, что недавно премьер-министр заявил о намерении ввести «черные списки» для «Укравтодора». Инициатива предусматривает, что «Укравтодор» будет вести реестр компаний, которые выполняли работы ненадлежащего качества либо не имеют необходимого опыта выполнения ремонтно-строительных работ.

Эта инициатива вызвала критику со стороны организации «Transparency International Украина» из-за «значительного риска быстрого распределения контрактов на 300 млрд. грн. между своими фирмами».

Напомним, в 2017 году «Укравтодор» внедрил требование допуска к тендерам только компаний, имеющих опыт ремонта дорог в Украине и Евросоюзе. Это не позволило получить подряды белорусским ремонтникам, которые подавали заявки, но были отклонены. Письмо в конце концов было отозван, но кроме этого Службы автодорог требовали представления участниками форм КБ-2в и КБ-3 к аналогичному договору, не предусмотренных белорусским законодательством. После нескольких попыток белорусские фирмы больше не подают заявки на тендеры «Укравтодора»