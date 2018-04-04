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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:51236

На Сумщине поймали почти сотню коррупционеров

В текущем году сотрудниками управления защиты экономики в Сумской области составлено 95 административных коррупционных протоколов.

Управлением защиты экономики в Сумской области Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины, как специально уполномоченным субъектом в сфере противодействия коррупции, проводится системная работа по выявлению, предотвращению и пресечению коррупционных и связанных с коррупцией правонарушений.

Так, за 4 месяца 2018 года оперативниками управления достигнуты определенные результаты по противодействию административной коррупции в регионе.

По всем выявленным 95 административным коррупционным правонарушениям протоколы направлены в суд.

Протоколы составлены по следующим статьям Кодекса Украины об административных правонарушениях:

ст. 172-4 (нарушение требований относительно совместительства) - 1;

ст. 172-6 (нарушение требований финансового контроля) - 51;

ст. 172-7 (нарушение требований о конфликте интересов) - 43.

В список коррупционеров попали городской голова, секретарь городского совета, заведующий регионального отделения Фонда государственного имущества области, начальник одного из отделений коммунального предприятия БТИ и другие лица, являющиеся субъектами декларирования в соответствии с Законом Украины «О предотвращении коррупции».

В частности, среди привлеченных в текущем году к административной ответственности лиц подавляющее большинство составляют депутаты местных, сельских и поселковых советов, должностные лица юридических лиц публичного права и должностные лица органов местного самоуправления.

Право Коррупция Управление защиты экономики
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