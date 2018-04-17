За сутки пожарные трижды ликвидировали возгорание сухой растительности

Так за минувшие сутки на территории Сумской области зафиксировано возгорание остатков сухой растительности в Бурынском, Краснопольском и Сумском районах. Общая площадь, пройденная огнем, составляет 3 га.
В частности в 16:53 на линию экстренного вызова «101» поступило сообщение о возгорании остатков сухой растительности на открытой территории. Информация поступила от местной жительницы.
На место происшествия были направлены 27-й Государственный пожарно-спасательный пост. По прибытию на место вызова пожарные установили, что пламенем охвачена сухая растительность на площади около 2 га. Существовала угроза распространения огня на рядом расположенные жилые дома и сооружения. Благодаря оперативным действиям пожарно-спасательных подразделений в 18:02 пожар был локализован и не допущено дальнейшего распространения на здания и сооружения. Потратив на тушение 4 тонны воды в 19:06 пожар был ликвидирован, для бесперебойной подачи воды пожарный автомобиль пришлось дозаправлять от водонапорной башни, находящейся на расстоянии 2,5 км.
Всего к ликвидации пожара было привлечено 1 единица специальной техники и 3 человека личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Для недопущения в дальнейшем таких случаев спасатели раз обращают внимание населения на запрет выжигания сухой растительности, поскольку это влечет за собой значительный ущерб окружающей среде. Нередко пламя вызвано сжиганием сухостоя перекидывается на жилые дома и другие сооружения, что может привести значительный материальный ущерб населению и привести к человеческим потерям.
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