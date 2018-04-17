На 102-м году жизни в Ахтырке умер известный тренер На 102-ом году скончался известный в Ахтырке и на Сумщине тренер, педагог, человек, который всю жизнь свою воспитанию подрастающего поколения, кто поддержал и направил на верный жизненный путь тысячи воспитанников, Касацкий Анатолий Вацлавович.

Анатолий Вацлавович родился 13 марта 1917 года в селе Солнечном в семье служащих Ивановской исследовательской станции. В 1 класс пошел в селе Каплуновка, а в 4 класс - в селе Пархомовка Харьковской области. Окончил 7 классов. Вступил в Краснокутский рабфак, но не доучился, начался голодомор 1933 года. Чтобы избежать голодной смерти пришлось ехать к сестре и зятю в город Котлас (Архангельская область), а затем, вместе с ними, поехал в Крым.

В 1937 году поступил в техникум физической культуры в Феодосии, который окончил в 1940 году. После учебы работал главой Ялтинского городского комитета физической культуры и спорта.

В мае 1941 года, за 1 месяц до начала войны, был призван на срочную военную службу в инженерный полк в г. Ярославль. Корда началась война, его направили в отдельный инженерного полка 29-й стрелковой дивизии командиром отделения батальона ПТР. Под Вязьмой получил первое ранение, всего был ранен трижды. Прошел с боями большую территорию 1-го и 2-го Украинских фронтов, дошел до Трансильвании (Венгрия) где и был ранен в третий раз. Раненого направили сначала в г. Харьков, а потов в г. Золочев на лечение.

После лечения Касацкий A.B. был направлен в Ахтырский военкомат (попросился сам, потому что здесь жила мать).

После войны поступил учиться в Лебединский учительский институт, но проучился только 1 год. Начиная с 1945 года работал в г. Ахтырка в школе № 7 (1 год), в школе № 1 (9 лет), в Ахтырском педучилище (2 года). Директором Ахтырской спортивной школы работал 6 лет. До выхода на пенсию Анатолий Вацлавович работал в школе-интернате.

После выхода на пенсию Анатолий Вацлавович работал еще около 10 лет на заводе «Промсвязь», отвечал за спортивный инвентарь. Имеет 48 лет общего трудового стажа.

За участие в боевых действиях награжден орденом Отечественной войны II степени в мирное время - орденом Отечественной войны I степени 1985 года, отличием Президента Украины орденом «За мужество» III степени 1999 года; медалями «За победу над Германией», «Защитнику Отечества», медалью Жукова, а также в мирное время - «За доблестный труд». Получал пенсию за особые заслуги перед Украиной.

Имел статус инвалида Великой Отечественной войны 1 группы.

Воспитанники его помнят, как хорошего учителя, верного товарища и хорошего человека.

Прощание состоится 3 мая в 13.00 часов по адресу пер. Спортивный, 5, сообщает Ахытрский горсовет.