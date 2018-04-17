На Сумщине полицейские раскрыли двенадцать краж За последние сутки в полицию Сумщины поступило 15 сообщений о кражах, из которых 12 было раскрыто.

К работникам Роменского и Сумского отделов полиции обратились администраторы местных магазинов. Они пожаловались на злоумышленников, которые украли с полок магазина товар. Злоумышленники разыскали участковые инспекторы полиции. Ими оказались 33-летний кофеман-роменчанин, который украл три банки тонизирующего напитка и 26-летний сумчанин, который совершил кражу товара на сумму свыше 600 гривен. А вот в Конотопе 47-летняя женщина не смогла остаться равнодушной к любимому парфюму, который также решила украсть из помещения магазина.

Четырех злоумышленников разыскали и Ахтырские работники полиции. И если 23-летний парень соблазнился на оставленный без присмотра велосипед в подъезде жилого дома, который правоохранители изъяли и вернули 35-летнему владельцу. Еще трое мужчин в тот же день пошли воровать металл. В ходе проверки было установлено, что ночью они по улице Слободской в райцентре похитили пять металлических канализационных люков, которые полиция также изъяла.

В Сумах правоохранители установили личность 40-летней женщины, которая в помещении одного из банков воспользовалась невнимательностью посетительницы и похитила ее сумку с банковскими карточками и деньгами в сумме 400 гривен. Злоумышленница сразу разыскали и изъяли похищенное. А 29-летний мужчина, находясь в магазине, обокрал продавщицу, похитив ее мобильный.

Работники Сумского районного отдела полиции задержали 20-летнего жителя села Степановка, который, повредив замок, проник в гараж местной пенсионерки и похитил из автомобиля «Москвич», который находился внутри, и автомобильный радиатор. А Лебединские правоохранители разыскали 43-летнего жителя одного из сел, который похитил три листа железа с крыши сарая у 50-летней женщины. Похищенное частично вернули владелице.

Глуховские полицейские установили, что 23-летний житель райцентра еще в январе проник в незапертый гараж местного пенсионера и украл оттуда сварочный аппарат, а 34-летний глуховчанин, который, находясь в гостях своего приятеля, решил его обокрасть, похитив у него швейную машинку «Версаль».

По фактам краж полиция открыла уголовные производства по ч.1-3 ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины. В зависимости от тяжести совершенного преступления злоумышленникам может грозить наказание в виде штрафов, ограничение или даже лишение свободы на срок от трех до шести лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.