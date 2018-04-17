Пограничники обнаружили у россиянина раритет

Осматривая автомобиль марки «NISSAN QASHQAI» российской регистрации, на котором оставлял Украину гражданин России, пограничный наряд в багажном отделении транспортного средства среди других личных вещей водителя обнаружил старинную книгу - «Святое Евангелие».
Выявленную книгу изъяли. На правонарушителя составлены административные материалы.
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