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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:50114

Пограничники обнаружили у россиянина раритет

В пункте пропуска «Великая Писаревка» пограничники Сумского отряда совместно с работниками таможни в очередной раз предупредили попытку незаконного вывоза из Украины старинной книги, которая возможно составляет культурную или историческую ценность.

Осматривая автомобиль марки «NISSAN QASHQAI» российской регистрации, на котором оставлял Украину гражданин России, пограничный наряд в багажном отделении транспортного средства среди других личных вещей водителя обнаружил старинную книгу - «Святое Евангелие».

Выявленную книгу изъяли. На правонарушителя составлены административные материалы.

Право Пограничники Раритет
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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