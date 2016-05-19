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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумах появилась улица Радужная

Во время второго пленарного заседания XXXIХ сессии сумские избранники изменили название улицы Академическую (бывшая территория Старосельского (Червоненского) сельского совета, общественная организация «Жилой массив« Университетский») на улице Радужную.

Как сообщила замначальника управления архитектуры и градостроительства Ольга Бондаренко, такая необходимость возникла в связи с тем, что после включения в границы города земель Старосельского сельского совета в Сумах появились две улицы с одинаковым названием.

Поэтому возникла необходимость переименовать присоединенную улицу, как предложили сами жители.

С инициативой горожан согласились 28 представителей горсовета. Согласно процедуре управление архитектуры и градостроительства должно сообщить Сумской филиал государственного предприятия «Национальные информационные системы» об изменении названия (переименование) улицы Академическая (бывшая территория Старосельского сельского совета, общественная организация «Жилой массив «Университетский» на улице Радужную.

Общество Переименование улиц Старое село Ул. Радужная
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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