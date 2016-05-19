В Сумах появилась улица Радужная

Как сообщила замначальника управления архитектуры и градостроительства Ольга Бондаренко, такая необходимость возникла в связи с тем, что после включения в границы города земель Старосельского сельского совета в Сумах появились две улицы с одинаковым названием.
Поэтому возникла необходимость переименовать присоединенную улицу, как предложили сами жители.
С инициативой горожан согласились 28 представителей горсовета. Согласно процедуре управление архитектуры и градостроительства должно сообщить Сумской филиал государственного предприятия «Национальные информационные системы» об изменении названия (переименование) улицы Академическая (бывшая территория Старосельского сельского совета, общественная организация «Жилой массив «Университетский» на улице Радужную.
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