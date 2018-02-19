Сумские лучники отстрелялись в Шанхае

В соревнованиях принимали участие 356 лучников из 45 стран мира. в том числе 8 украинцев, а среди них двое сумчан – Полина Родионова и Алексей Гунбин и студентка СумГПУ им. А.С.Макаренко новокаховчанка Анастасия Павлова.
Полина Родионова (47-ая в квалификации) в личном зачете заняла 33-е место, проиграв в 1/32 финала как раз Анастасии Павловой (18), которая проиграла уже в следующем круге немке, показав в итоге 17-ый результат.
В женской команде Полина, Анастасия и львоянка Вероника Марченко показали девятый результат, проиграв в 1/8 финала немкам.
Алексей Гунбин (43) в 1/32 проиграл итальянцу и также занял 33-е место. В мужской команде вместе с харьковчанином Виктором Рубаном и львовянином Маркияном Ивашко был 17-ым. Анастасия Павлова и Алексей Гунбин в миксте показали также только 17-й результат.
26-30 апреля во Львове прошел 21-й международный турнир по стрельбе из лука «Олимпийские надежды» среди юниоров и кадетов....
С 19 по 22 апреля в г. Новая Каховка прошёл командный Чемпионат Украины по стрельбе из лука среди ШВСМ, СДЮШОР,...
С 27 по 30 марта во Львове проходили соревнования по стрельбе из лука среди юношей и девушек 2001-2003 годов рождения...
25-28 февраля в Черкассах проходил чемпионат Украины по стрельбе из лука в помещении среди кадетов 2001 г.р. и младше....
Сумские лучники успешно выступили на чемпионата мира в помещении....