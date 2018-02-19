Сумские лучники отстрелялись в Шанхае 23-29 апреля в Шанхае проходил второй этап кубка мира по стрельбе из лука.

В соревнованиях принимали участие 356 лучников из 45 стран мира. в том числе 8 украинцев, а среди них двое сумчан – Полина Родионова и Алексей Гунбин и студентка СумГПУ им. А.С.Макаренко новокаховчанка Анастасия Павлова.

Полина Родионова (47-ая в квалификации) в личном зачете заняла 33-е место, проиграв в 1/32 финала как раз Анастасии Павловой (18), которая проиграла уже в следующем круге немке, показав в итоге 17-ый результат.

В женской команде Полина, Анастасия и львоянка Вероника Марченко показали девятый результат, проиграв в 1/8 финала немкам.

Алексей Гунбин (43) в 1/32 проиграл итальянцу и также занял 33-е место. В мужской команде вместе с харьковчанином Виктором Рубаном и львовянином Маркияном Ивашко был 17-ым. Анастасия Павлова и Алексей Гунбин в миксте показали также только 17-й результат.