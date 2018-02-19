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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:542

Сумские лучники отстрелялись в Шанхае

23-29 апреля в Шанхае проходил второй этап кубка мира по стрельбе из лука.

В соревнованиях принимали участие 356 лучников из 45 стран мира. в том числе 8 украинцев, а среди них двое сумчан – Полина Родионова и Алексей Гунбин и студентка СумГПУ им. А.С.Макаренко новокаховчанка Анастасия Павлова.

Полина Родионова (47-ая в квалификации) в личном зачете заняла 33-е место, проиграв в 1/32 финала как раз Анастасии Павловой (18), которая проиграла уже в следующем круге немке, показав в итоге 17-ый результат.

В женской команде Полина, Анастасия и львоянка Вероника Марченко показали девятый результат, проиграв в 1/8 финала немкам.

Алексей Гунбин (43) в 1/32 проиграл итальянцу и также занял 33-е место. В мужской команде вместе с харьковчанином Виктором Рубаном и львовянином Маркияном Ивашко был 17-ым. Анастасия Павлова и Алексей Гунбин в миксте показали также только 17-й результат.

Спорт Стрельба из лука
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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