Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:16229

В Сумах будут искать средства на ремонт фонтанов на Харьковской

Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Капитальный ремонт фонтанов на ул.Харьковской и прилегающей территории».

«Произвести ремонт фонтанов возле Харьковской, 3, Харьковской, 23 и прилегающей территории, поставить фонарные столбы. Когда то фонтаны работали. Мы любовались креативным дизайном, красотой и они могут удивлять нас, а также гостей города еще долгие года. Улица Харьковская - это центр города», - писал автор петиции Собаев Петр Александрович.

Ответ на петицию:

«Расходы на указанные в петиции меры городским бюджетом г. Сумы на текущий год не предусмотрены.

Учитывая важность вопроса, поднятого в петиции, с целью организации реконструкции указанных объектов, департаментом инфраструктуры города направлено в департамент финансов, экономики и инвестиций предложение о внесении на рассмотрение депутатского корпуса городского совета вопрос финансирования этих мероприятий в 2018 году.

При обеспечении соответствующего финансирования, выполнение работ по реконструкции фонтанов возле домов № 3 и 23 по ул. Харьковской и обустройство освещения будет включено в план восстановительных работ объектов благоустройства на текущий год».

Общество Петиция Фонтаны
view counter

По тематике

26.04.2018 15:31

Сумчанам пообещали создать пункты приема опасных отходов

Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Создание бесплатных для населения пунктов приема энергосберегающих ламп»....

25.04.2018 16:38

Сумской исполком рассмотрит петицию о гарантийном ремонте дорог

Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Гарантийный срок автомобильных дорог»....

В Сумах нашли доисторический забор
24.04.2018 15:53

В Сумах нашли доисторический забор

На сайте онлайн-петиций появилось обращение «Демонтировать остатки доисторического забора по улице Металлургов и поставить новый»....

16.04.2018 17:16

Сумчане просят построить школу и детсад в 12-ом микрорайоне

На сайте онлайн-петиций появилось обращение «Строительство школы и садика на Героев Крут»....

Сумчане просят наказать виновных в растрате бюджетных средств на некачественной укладке плитки
12.04.2018 18:23

Сумчане просят наказать виновных в растрате бюджетных средств на некачественной укладке плитки

На сайте онлайн-петиций появилось обращение «Чья профессиональная небрежность привела к такому результату?»....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.