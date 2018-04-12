В Сумах будут искать средства на ремонт фонтанов на Харьковской Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Капитальный ремонт фонтанов на ул.Харьковской и прилегающей территории».

«Произвести ремонт фонтанов возле Харьковской, 3, Харьковской, 23 и прилегающей территории, поставить фонарные столбы. Когда то фонтаны работали. Мы любовались креативным дизайном, красотой и они могут удивлять нас, а также гостей города еще долгие года. Улица Харьковская - это центр города», - писал автор петиции Собаев Петр Александрович.

Ответ на петицию:

«Расходы на указанные в петиции меры городским бюджетом г. Сумы на текущий год не предусмотрены.

Учитывая важность вопроса, поднятого в петиции, с целью организации реконструкции указанных объектов, департаментом инфраструктуры города направлено в департамент финансов, экономики и инвестиций предложение о внесении на рассмотрение депутатского корпуса городского совета вопрос финансирования этих мероприятий в 2018 году.

При обеспечении соответствующего финансирования, выполнение работ по реконструкции фонтанов возле домов № 3 и 23 по ул. Харьковской и обустройство освещения будет включено в план восстановительных работ объектов благоустройства на текущий год».