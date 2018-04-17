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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:5943

Сумские таможенники обнаружили наркотики

В очередной раз таможенники находят наркотические средства у иностранных граждан, которые пытаются пересечь границу.

Вчера на таможенном посту «Екатериновка» гражданин Чехии пытался выехать в Российскую Федерацию, выбрав упрощенную форму прохождения таможенного контроля «зеленый коридор». При проведении таможенного досмотра автомобиля в салоне, на заднем сиденье, среди личных вещей мужчины была обнаружена пачку сигарет «Васко да Гама». Среди сигарет находился полиэтиленовый пакетик с измельченным веществом серо-зеленого цвета с характерным запахом марихуаны.

Данное вещество запрещено к перемещению через таможенную границу Украины в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 06 мая 2000 года № 770.

Указанные действия имеют признаки нарушения таможенных правил, предусмотренных статьей 471 Таможенного кодекса Украины, сообщает пресс-служба ГУ ГФС в Сумской области.

Право Наркотики Таможня
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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