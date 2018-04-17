Сумские таможенники обнаружили наркотики В очередной раз таможенники находят наркотические средства у иностранных граждан, которые пытаются пересечь границу.

Вчера на таможенном посту «Екатериновка» гражданин Чехии пытался выехать в Российскую Федерацию, выбрав упрощенную форму прохождения таможенного контроля «зеленый коридор». При проведении таможенного досмотра автомобиля в салоне, на заднем сиденье, среди личных вещей мужчины была обнаружена пачку сигарет «Васко да Гама». Среди сигарет находился полиэтиленовый пакетик с измельченным веществом серо-зеленого цвета с характерным запахом марихуаны.

Данное вещество запрещено к перемещению через таможенную границу Украины в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 06 мая 2000 года № 770.

Указанные действия имеют признаки нарушения таможенных правил, предусмотренных статьей 471 Таможенного кодекса Украины, сообщает пресс-служба ГУ ГФС в Сумской области.