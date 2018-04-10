На Сумщине ожидается подъем уровня воды на Сейме

"По данным Укргидрометцентра, 3-5 мая на Сейме в Сумской области ожидается превышение опасных отметок (нарушение местного транспортного сообщения, обтоплення, частичное затопление приречных территорий и объектов)", - говорится в сообщении.
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По данным Укргидрометцентра, 19-20 апреля продолжится развитие весеннего половодья с суточной интенсивностью повышения на 2-8 см....
Мост через Псел между селами Великая Черенетична и Битица затопило....
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