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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:40141

5 лет за решеткой проведет глуховчанин, который пытался вырвать из рук прохожей сумочку

Бурынским отделом Конотопской местной прокуратуры поддержано государственное обвинение в отношении 25-летнего жителя Глуховского района, который пытался ограбить случайную прохожую.

Событие произошло 15 января 2018 года в г. Бурынь. По словам потерпевшей, она шла в сторону железнодорожного вокзала. К ней вдруг подбежал мужчина, который ударил по ноге и пытался вырвать из рук сумочку. Женщина начала отчаянно защищать свое имущество. Она не отпускала из рук сумочку, поэтому ручки оторвались и все вещи упали на землю. После этого грабитель убежал. Потерпевшая обратилась в полицию. Уже через несколько часов правоохранители задержали грабителя. Им оказался ранее неоднократно судимый за подобные преступления мужчина, при этом условно-досрочно освобожденный. Установлено, что грабитель находился в состоянии наркотического и алкогольного опьянения.

Как сообщила прокурор Бурынского отдела Конотопской местной прокуратуры Светлана Бокатова, по приговору суда первой инстанции 25-летнего мужчину по ч. 3 ст. 15 / ч. 2 ст. 186 (покушение на грабеж, соединенный с насилием) УК Украины приговорен к четырем годам лишения свободы. К указанному приговору суд присоединил неотбытую части наказания и окончательно приговорил обвиняемого к пяти годам лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Право Бурынь Ограбление Приговор суда
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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