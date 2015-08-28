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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:092

Новые монеты в 1 и 2 гривны будет находиться в обращении вместе с банкнотами

Национальный банк Украины сообщает, что монеты номинальной стоимостью 1 и 2 гривны находятся в обращении вместе с монетами номиналом 1 гривна старого образца и банкнотами номиналом 1 и 2 гривны предыдущих лет изготовления.

В то же время Национальный банк прекращает печатать банкноты номиналом 1 и 2 гривны.

«Новыми монетами украинцы смогут рассчитываться одновременно с банкнотами соответствующих номиналов неограниченный период времени, пока монеты постепенно не заменят банкноты в обращении, - рассказал директор Департамента денежного обращения Национального банка Украины Виктор Зайвенко. - Изыматься из обращения банкноты номиналом 1 и 2 гривны не будут, со временем монеты полностью заменят изношенные и поврежденные банкноты».

Напомним: Национальный банк Украины в соответствии с политикой оптимизации наличного обращения Украины в апреле этого года представил новые оборотные монеты номинальной стоимостью 1, 2, 5 и 10 гривен. Эти монеты со временем заменят банкноты соответствующих номиналов, которые сейчас находятся в обращении.

Экономика НБУ
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