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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:48136

На Сумщине начали сев крупяных культур

Сельскохозяйственные предприятия Сумщины начали сев гречихи и проса.

По состоянию на 2 мая посеяно гречки на площади 152 га, проса - 130 га.

По данным структурных подразделений по вопросам агропромышленного развития райгосадминистраций, под урожай 2018 года запланировано посеять гречихи на 18,6 тыс. га, что на 2,6 тыс. га, или 12% меньше к уровню 2017 года. Сев проса прогнозируется провести на площади - 1 тыс. га, что на 300 га, или 29% больше прошлогоднего показателя.

Всего на отчетную дату посеяно яровых зерновых и зернобобовых культур на площади - 146,5 тыс. га, или 34% к прогнозу.

Экономика Посевная Сельское хозяйство
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
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Зомби в Сумах
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Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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