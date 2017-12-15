На Сумщине начали сев крупяных культур Сельскохозяйственные предприятия Сумщины начали сев гречихи и проса.

По состоянию на 2 мая посеяно гречки на площади 152 га, проса - 130 га.

По данным структурных подразделений по вопросам агропромышленного развития райгосадминистраций, под урожай 2018 года запланировано посеять гречихи на 18,6 тыс. га, что на 2,6 тыс. га, или 12% меньше к уровню 2017 года. Сев проса прогнозируется провести на площади - 1 тыс. га, что на 300 га, или 29% больше прошлогоднего показателя.

Всего на отчетную дату посеяно яровых зерновых и зернобобовых культур на площади - 146,5 тыс. га, или 34% к прогнозу.