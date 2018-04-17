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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:51129

У конотопского наркомана нашли взрывчатку

Во время санкционированного обыска домохозяйства 50-летнего злоумышленника полицейские нашли и изъяли наркотические вещества для приготовления опия, прекурсоры и почти 200 граммов взрывчатки.

Информация об одном из жителей села Конотопского района, который может хранить наркотики, поступила к сотрудникам сектора криминальной полиции. Получив санкцию суда на обыск его дома, правоохранители пришли домой к 50-летнему мужчине.

«В его доме среди вещей полицейские нашли два пакета, заполненные подозрительным веществом, 18 пластиковых бутылок с вероятными наслоениями запрещенных веществ и 1 бутылку с жидкостью неизвестного происхождения, - комментирует Богдан Вайцеховский, начальник Конотопского отдела полиции. - Однако это была не единственная находка правоохранителей. В одной из комнат оперативники также обнаружили сыпучее серо-зеленое вещество, которое по заключению экспертов является взрывчатой метательного действия».

По словам владельца найденного, наркотики он принимает в течение длительного времени. Сам себе готовит опий ацетилированный, однако, уверяет, исключительно для себя. Что касается взрывчатого вещества, пояснил, что приобрел его несколько лет назад и хранил в собственном домохозяйстве «на всякий случай».

Мужчине объявили подозрение сразу по трем статьям Уголовного кодекса Украины по ч.1 ст.309 Уголовного кодекса Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта), ч.1 ст .311 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка прекурсоров) и ч.1. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.

Право Взрывчатка Конотоп Наркотики
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