Кому из сумчан не светит субсидия О новом порядке предоставления субсидий сообщил начальник департамента социальной защиты населения облгосадминистрации Михаил Дубровский.

«27 апреля вышло Постановление Кабинета Министров Украины относительно положения о порядке назначения и предоставления населению субсидий, - отметил чиновник. - По новому порядку, из перечня лиц, имеющих право получать субсидию, исключаются лица, имеющие квартиры, превышающих 120 кв. м, дома - более 200 кв. м; обладатели автомобилей, со дня выпуска которых прошло менее 5 лет; лица трудоспособного возраста, которые не работают, не учатся и не состоят на учете в Центре занятости как безработные (таким гражданам органы УТиСЗН автоматически зачисляют в доход три прожиточных минимума, что существенно снижает вероятность начисления субсидии)».

Кроме того, не имеют права на субсидию арендодатели, которые не задекларировали доходы от сдачи имущества в аренду, а также лица, совершившие единовременную покупку или оплатили услуги стоимостью более 50 000 гривен».