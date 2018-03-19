Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:58183

Кому из сумчан не светит субсидия

О новом порядке предоставления субсидий сообщил начальник департамента социальной защиты населения облгосадминистрации Михаил Дубровский.

«27 апреля вышло Постановление Кабинета Министров Украины относительно положения о порядке назначения и предоставления населению субсидий, - отметил чиновник. - По новому порядку, из перечня лиц, имеющих право получать субсидию, исключаются лица, имеющие квартиры, превышающих 120 кв. м, дома - более 200 кв. м; обладатели автомобилей, со дня выпуска которых прошло менее 5 лет; лица трудоспособного возраста, которые не работают, не учатся и не состоят на учете в Центре занятости как безработные (таким гражданам органы УТиСЗН автоматически зачисляют в доход три прожиточных минимума, что существенно снижает вероятность начисления субсидии)».

Кроме того, не имеют права на субсидию арендодатели, которые не задекларировали доходы от сдачи имущества в аренду, а также лица, совершившие единовременную покупку или оплатили услуги стоимостью более 50 000 гривен».

Общество Субсидии
view counter

По тематике

27.04.2018 12:40

Сумчанам пересчитали субсидии

Департамент социальной защиты населения провел перерасчет субсидии в связи с окончанием отопительного сезона....

23.04.2018 12:30

Департамент соцзащиты пересчитал субсидии в связи с повышением тарифов на вывоз мусора

Департамент социальной защиты населения завершил абонентам ООО «Сервисресурс» и ООО «А-Муссон» перерасчет субсидии в связи с повышением тарифа на услугу...

26.03.2018 15:01

В Сумах действует «горячая линия» по вопросам субсидий

В департаменте социальной защиты населения по телефону «горячей линии» сумчане могут получить ответы на вопросы предоставления жилищных субсидий....

23.03.2018 14:09

На Сумщине субсидии в два раза меньше, чем в среднем по Украине

Главное управление статистики в Сумской области сообщает о предоставлении субсидий населению Сумской области в феврале 2018 года....

19.03.2018 09:57

Экс-мэр Сум пошел за субсидией

Бывший мэр Сум Геннадий Минаев подал заявление на оформление субсидии....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.