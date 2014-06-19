Дітей Сумщини запрошують взяти участь у тренінгах зі збереження планети Громадська організація «Українські Креативні Реформатори» запрошує до участі у тренінгових навчаннях міжнародної програми «Діти створюють країну».

Метою Програми є виявлення, об’єднання та підтримка активних дітей. Організатори прагнуть трансформувати свідомість дітей від мислення «споживачів» до моделі «творців», які беруть відповідальність за своє майбутнє і майбутнє своєї країни.

У липні-жовтні відбудеться Всеукраїнський тур зі збереження Планети в 63 містах – це тренінгові навчання з поширення цінностей відповідального громадянина, турботи про навколишнє середовище, сталий розвиток, раціональне використання природних ресурсів.

Участь у тренінгу є чудовою нагодою знайти нових друзів, однодумців, дізнатися, як організувати власну соціальну ініціативу, зберегти Планету та реалізувати свою місію на Землі.

Спільноти найактивніших дітей отримають можливість виграти поїздку до столиці, під час якої зможуть відвідати різноманітні екскурсії, навчитися створювати мультфільми й розказати про свої успіхи на радіо та телебаченні.

Учасниками тренінгів можуть стати всі охочі, вік яких не перевищує 18 років.

Для участі у тренінгу потрібно заповнити анкету учасника Програми у термін до 1 липня 2018 року, взяти участь хоча б в одному конкурсі в рамках міжнародної програми «Діти створюють країну» та зазначити, чому для Вас це важливо.

Анкета учасника програми знаходиться за посиланням: http://goo.gl/CAghaK/

Детальніше про Програму: http://ukrngo.org.ua/project/childrencreatecountry/