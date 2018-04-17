На Сумщине благодаря работникам полиции удалось при пожаре предотвратить человеческих жертв Наряд сектора реагирования патрульной полиции Сумского района первым заметил возгорание, поднял на тушение пожара людей и вызвал пожарных, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Семья Николая Федосеевича уже собиралась на ночной отдых, когда в дверь постучали работники полиции. «Вставайте, у вас пожар!» - эти слова настолько потрясли его, его жену и дочь, что в первые минуты они не знали, за что хвататься и что делать. Полицейские помогли эвакуировать больную женщину в безопасное место и принялись подручными средствами сбивать пламя, которое уже поднималось от хозяйственного помещения к стене расположенного рядом жилого дома.

Как рассказывают сами правоохранители, они около 22:30 следовали на вызов о семейной ссоре, когда увидели у одного из частных домов в Старом селе блики и громкие хлопки, как от фейерверка. Инспекторы Александр Семишкур и Александр Никонец решили подъехать поближе, чтобы выяснить причину такого явления. И увидели, что в результате замыкания электропроводки загорелась шиферная кровля хозяйственной постройки, что, собственно, и дало такой визуальный и звуковой эффекты. Полицейские немедленно позвонили в службу «101» и подняли хозяев дома.

В первую очередь нужно было прекратить подачу электроэнергии, поскольку на столбах искрили и горели провода. Поэтому один из правоохранителей вместе с местным электриком обесточили уличную линию электропередач, а другой помогал в это время Николаю Федосеевичу и его семье.

На блики пожара сбежались местные жители, и вместе с полицейскими начали подручными средствами сбивать пламя, чтобы оно не перекинулось на жилой дом.

«Огонь распространился очень быстро: вспыхнула сельскохозяйственная техника, которая находилась в ангаре, и несколько тонн зерна, - рассказывает Александр Семишкур, инспектор сектора группы реагирования патрульной полиции №3 Сумского райотдела полиции. - Когда же подъехали три спецавтомобиля пожарно-спасательной части, в течение двух часов совместными усилиями нам удалось локализовать и ликвидировать пожар».

Сам Николай Федосеевич оправился только под утро. Осматривая последствия пожара, говорит: если бы полицейские вовремя не заметили возгорания и не подняли людей, последствия пожара могли быть куда страшнее. «Ребята молодцы, - говорит он, - помогали, как могли и чем могли, оставались рядом все время, никуда не уезжали до самого конца».