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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:1092

В Тростянце полиция изъяла обрез ружья и патроны

С начала года на Сумщине работники полиции обнаружили 87 преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия и боеприпасов.

В ходе проведения санкционированного обыска по месту жительства 42-летнего жителя города Тростянец работники полиции обнаружили и изъяли обрез охотничьего гладкоствольного ружья неустановленной марки, шесть патронов калибра 20 мм, и девять калибра 12 мм. Где мужчина взял оружие, зачем переделал под обрез и с какой целью хранил, выяснит следствие.

По факту обнаружения огнестрельного оружия и боеприпасов, полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст. 263 «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Полиция напоминает, что граждане, добровольно сдавшие в органы власти оружие, боевые припасы, взрывчатые вещества или взрывные устройства, освобождаются от уголовной ответственности в соответствии с ч.3 ст.263 Уголовного кодекса Украины, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Оружие Тростянец
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