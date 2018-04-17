В Тростянце полиция изъяла обрез ружья и патроны

В ходе проведения санкционированного обыска по месту жительства 42-летнего жителя города Тростянец работники полиции обнаружили и изъяли обрез охотничьего гладкоствольного ружья неустановленной марки, шесть патронов калибра 20 мм, и девять калибра 12 мм. Где мужчина взял оружие, зачем переделал под обрез и с какой целью хранил, выяснит следствие.
По факту обнаружения огнестрельного оружия и боеприпасов, полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст. 263 «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.
Полиция напоминает, что граждане, добровольно сдавшие в органы власти оружие, боевые припасы, взрывчатые вещества или взрывные устройства, освобождаются от уголовной ответственности в соответствии с ч.3 ст.263 Уголовного кодекса Украины, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
Полицейские обнаружили в сумчанина предметы, похожие на гранату и пистолеты, а также устройство для употребления наркотического вещества....
Представившись сотрудником одного из банков Украины, злоумышленник, под предлогом продления срока действия банковской карты, узнал по ней секретную информацию и...
За прошедшие сутки успели воспользоваться действием месячника еще трое граждан, жителей Краснопольского, Сумского районов и областного центра, сообщает Отдел коммуникации...
Только за минувшие сутки полицейские пополнили статистику выявленной и изъятого оружия и боеприпасов на 463 единиц, из которых по одному...
С начала года на Сумщине работники полиции обнаружили 68 преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, и изъяли у граждан десятки...