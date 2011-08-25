Депутат от «Відродження» не задекларировал предприятие жены

ВИТЯГ

з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань

Відповідно до статті 11 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань" на запит: від 03.05.2018 за № 1003934273 станом на 03.05.2018 відповідно до наступних критеріїв пошуку:

Код ЄДРПОУ: 37846134

надається інформація з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР) у кількості 1 записів:

Запис 1

Повне найменування юридичної особи та скорочене у разі його наявності:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РЕКОРДЕКС-СУМИ", ТОВ "РЕКОРДЕКС-СУМИ"

Повне та скорочене найменування юридичної особи англійською мовою у разі їх наявності:

відомості відсутні

Ідентифікаційний код юридичної особи:

37846134

Організаційно-правова форма:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Центральний чи місцевий орган виконавчої влади, до сфери управління якого належить державне підприємство або частка держави у статутному капіталі юридичної особи, якщо ця частка становить не менше 25 відсотків:

відомості відсутні

Місцезнаходження юридичної особи:

40000, СУМСЬКА ОБЛ., МІСТО СУМИ, ЗАРІЧНИЙ РАЙОН, ПЛОЩА НЕЗАЛЕЖНОСТІ, БУДИНОК 3, ОФІС 1

Перелік засновників (учасників) юридичної особи, у тому числі частки кожного із засновників (учасників); прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання, якщо засновник – фізична особа; найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код юридичної особи, якщо засновник – юридична особа:

ТКАЧЕНКО ДМИТРО МИКОЛАЙОВИЧ, індекс 40000, Сумська обл., місто Суми, Зарічний район, ВУЛИЦЯ Н.СИРОВАТСЬКА, будинок 54, квартира 51, розмір внеску до статутного фонду - 1250.00 грн.; БУДНИК ВІКТОРІЯ ВОЛОДИМИРІВНА, індекс 40030, Сумська обл., місто Суми, Зарічний район, ВУЛИЦЯ ЧЕРЕПІНА, будинок 36, корпус В, квартира 36, розмір внеску до статутного фонду - 1250.00 грн.; КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -БУДНИК ВІКТОРІЯ ВОЛОДИМИРІВНА УКРАЇНА МВ 237633 УКРАЇНА СУМСЬКА ОБАСТЬ 40030 МІСТО СУМИ ВУЛИЦЯ ЧЕРЕПІНА БУД.36, КВ.36; КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -ТКАЧЕНКО ДМИТРО МИКОЛАЙОВИЧУКРАЇНА МВ 486962 СУМСЬКА ОБЛАСТЬ 40007 МІСТО СУМИ ВУЛИЦЯ НИЖНЬОСИРОВАТСЬКА БУД 54, КВ.51

Дані про розмір статутного капіталу (статутного або складеного капіталу) та про дату закінчення його формування:

2500.00 грн.

Види діяльності:

17.23 Виробництво паперових канцелярських виробів, 18.12 Друкування іншої продукції, 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах, 58.19 Інші види видавничої діяльності, 73.11 Рекламні агентства, 73.12 Посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації, 73.20 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки

Відомості про органи управління юридичної особи:

відомості відсутні

Прізвище, ім'я, по батькові, дата обрання (призначення) осіб, які обираються (призначаються) до органу управління юридичної особи, уповноважених представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами, або осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори та дані про наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи:

ТКАЧЕНКО ДМИТРО МИКОЛАЙОВИЧ, 25.08.2011 - керівник

Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи – у разі, коли державна реєстрація юридичної особи була проведена після набрання чинності Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань":

22.09.2011, 1 632 102 0000 008661

Дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про включення до Єдиного державного реєстру відомостей про юридичну особу – у разі, коли державна реєстрація юридичної особи була проведена до набрання чинності Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань":

відомості відсутні

Дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи, яка утворена в результаті перетворення:

відомості відсутні

Назва установчого документа:

Статут

Дані про наявність відмітки про те, що юридична особа створюється та діє на підставі модельного статуту:

відомості відсутні

Дані про відокремлені підрозділи юридичної особи: найменування та місцезнаходження відокремленого підрозділу, його ідентифікаційний код

відомості відсутні

Дані про перебування юридичної особи у процесі провадження у справі про банкрутство, санації, зокрема відомості про розпорядника майна, санатора:

відомості відсутні

Відомості про перебування юридичної особи у процесі припинення:

відомості відсутні

Відомості про строк, визначений засновниками (учасниками) юридичної особи, судом або органом, що прийняв рішення про припинення юридичної особи, для заявлення кредиторами своїх вимог:

відомості відсутні

Дата та номер запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи, підстава для його внесення:

відомості відсутні

Дата та номер запису про відміну державної реєстрації припинення юридичної особи, підстава для його внесення:

відомості відсутні

Дані про юридичних осіб, правонаступником яких є зареєстрована юридична особа:

відомості відсутні

Дані про юридичних осіб-правонаступників: повне найменування та місцезнаходження юридичних осіб-правонаступників, їх ідентифікаційні коди:

відомості відсутні

Номер та дата розпорядження про скасування реєстрації випуску акцій, винесеного уповноваженою особою Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку:

відомості відсутні

Місцезнаходження реєстраційної справи:

Виконавчий комітет Сумської міської ради

Відомості, отримані в порядку взаємного обміну інформацією з відомчих реєстрів органів статистики, Міндоходів, Пенсійного фонду України:

Дата та номер запису про взяття та зняття з обліку, назва та ідентифікаційні коди органів статистики, Міндоходів, Пенсійного фонду України, в яких юридична особа перебуває на обліку:

23.09.2011, ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ, 21680000

23.09.2011, 56520, ДПI У М.СУМАХ ГУ ДФС У СУМСЬКIЙ ОБЛАСТI, 39563287 (дані про взяття на облік як платника податків)

23.09.2011, 1819087481, ДПI У М.СУМАХ ГУ ДФС У СУМСЬКIЙ ОБЛАСТI, 39563287 (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску)

Не підлягає постановці на облік в ПЕНСІЙНОМУ ФОНДІ УКРАЇНИ у зв’язку з прийняттям Закону України від 04.07.2013 № 406-VII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з проведенням адміністративної реформи"

Дата надходження від органів Міндоходів, Пенсійного фонду України до державного реєстратора документів (повідомлень, інформації), передбачених Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань", у зв’язку з припиненням юридичної особи із зазначенням прізвища, імені та по батькові посадової особи, яка підписала документ:

відомості відсутні

Дані органів статистики про основний вид економічної діяльності юридичної особи, визначений на підставі даних державних статистичних спостережень відповідно до статистичної методології за підсумками діяльності за рік:

73.11 Рекламні агентства

Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску, клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності:

1819087481, 2

Термін, до якого юридична особа перебуває на обліку в органі Міндоходів за місцем попередньої реєстрації, у разі зміни місцезнаходження юридичної особи:

відомості відсутні

Інформація про здійснення зв'язку з юридичною особою:

(067)5007868

Дані про реєстраційні дії:

Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи; 22.09.2011 16321020000008661; Мороз Роман Олексійович; Виконавчий комітет Сумської міської ради

Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов'язані зі змінами в установчих документах; 30.09.2011 16321070002008661; Мороз Роман Олексійович; Виконавчий комітет Сумської міської ради; зміна видів діяльності

Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов'язані зі змінами в установчих документах; 18.05.2012 16321070003008661; Мороз Роман Олексійович; Виконавчий комітет Сумської міської ради; зміна видів діяльності

Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи; 01.02.2013 16321050004008661; Мороз Роман Олексійович; Виконавчий комітет Сумської міської ради; зміна складу або інформації про засновників

Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов'язані зі змінами в установчих документах; 04.02.2013 16321070005008661; Мороз Роман Олексійович; Виконавчий комітет Сумської міської ради; зміна відомостей про керівника юридичної особи

Внесення відмітки про подання фінансової звітності юридичною особою; 30.05.2013 16321690006008661; Пономаренко Олена Валентинівна; Виконавчий комітет Сумської міської ради

Підтвердження відомостей про юридичну особу; 29.10.2013 16321060007008661; Басенко Ірина Василівна; Виконавчий комітет Сумської міської ради; зміна додаткової інформації

Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи; 01.04.2014 16321050008008661; Пальоха Тетяна Олександрівна; Сумське міське управління юстиції; зміна складу або інформації про засновників

Внесення відмітки про подання фінансової звітності юридичною особою; 06.05.2014 16321690009008661; Пальоха Тетяна Олександрівна; Сумське міське управління юстиції

Підтвердження відомостей про юридичну особу; 29.10.2014 16321060010008661; Копєйчиков Олексій Олександрович; Виконавчий комітет Сумської міської ради; зміна додаткової інформації

Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов'язані зі змінами в установчих документах; 18.05.2015 16321070011008661; Пономаренко Олена Валентинівна; Виконавчий комітет Сумської міської ради; зміна додаткової інформації

Внесення відмітки про подання фінансової звітності юридичною особою; 18.05.2015 16321690013008661; Пономаренко Олена Валентинівна; Виконавчий комітет Сумської міської ради

Номер, дата та час формування витягу:

1003934273, 03.05.2018 16:35:36

Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань знаходиться у стані формування. Інформація про юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань зареєстрованих до 01.07.2004 та не включених до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань отримується в органі виконавчої влади, в якому проводилась державна реєстрація.

Відповідно до п. 2 наказу Міністерства юстиції України від 31.03.2015 № 466/5 "Про деякі питання надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців" виписки, витяги та довідки в паперовій та електронній формах відповідно до Закону України "Про електронні документи та електронний документообіг", мають однакову юридичну силу, автентичність цього документу може бути перевірена на сайті Міністерства юстиції України за адресою: https://usr.minjust.gov.ua/.