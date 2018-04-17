В Сумах горела пятиэтажка

3 мая о 11:12 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре в одной из квартир жилого дома по ул. Супруна в г. Сумы. О пожаре сообщила случайная прохожая, которая, проходя мимо дома, увидела дым из окна 4-го этажа.
На место происшествия были направлены дежурные караулы 1-й и 3-й Государственных пожарно-спасательных частей и автолестница части специальной пожарной техники. Прибыв на место вызова, пожарные установили, что горение происходит в квартире на 4 этаже. В одной из квартир на 5 этаже женщина оказалась в дымовой ловушке и не могла самостоятельно покинуть опасную зону. Отдав ей собственный аппарат для защиты органов дыхания, спасатели вывели женщину на свежий воздух. Еще 4 человека были эвакуированы со 2 и 3 этажей.
Всего для ликвидации возгорания были привлечены 4 единицы специальной техники и 13 человек личного состава Управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.
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