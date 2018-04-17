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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:5231

В Сумах решили советоваться с горожанами о развитии города

Сумскую громаду спросят по стратегическим вопросам.

Депутаты городского совета утвердили Положение о консультативный опрос жителей города.

Данный документ необходим для того, чтобы обеспечить право жителей города на непосредственное участие в осуществлении городского самоуправления, волеизъявления сумчан при решении важных вопросов городской жизни. В Положении указаны принципы, виды опроса и другие аспекты, которые регулируют этот процесс.

В частности, участие в опросе имеют право принимать совершеннолетние граждане Украины, которые являются жителями города Сумы и зарегистрированы в городе соответствии с установленными правилами регистрации.

Опрос может проводиться в пределах города в целом, среди жителей одного или нескольких домов, имеющих общую территорию, расположенных на одной или нескольких близлежащих улицах, а также в пределах улицы - в зависимости от вопроса (вопросов), выносимого на опрос.

За то, чтобы сумчане имели возможность высказать свое мнение по важным вопросам жизнедеятельности города, проголосовали 29 депутатов.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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