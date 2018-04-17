В Сумах сбили мотоциклиста (фото) 3 мая около 19.10 в районе перекрестка улиц Ковпака и Веретеновской автомобиль «ВАЗ-21103» столкнулся с мотоциклом «Charger», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

По предварительной информации, 46-летний водитель ВАЗа и 47-летний мотоциклист столкнулись при осуществлении поворотного маневра. В результате ДТП водитель мотоцикла получил повреждения правой части тела. Пострадавший был госпитализирован в Сумскую областную клиническую больницу, где медики диагностировали у него закрытый перелом правой ключицы и закрытый перелом локтевого отростка правой кисти.

У обоих водителей отобраны образцы крови на содержание алкоголя, а транспортные средства помещены на штрафплощадку Сумского отдела полиции.

«По данному факту в полиции открыто уголовное производство по ч.1 ст. 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами» Уголовного кодекса Украины, - говорит Андрей Сошка, и.о. начальника Сумского отдела полиции. - Следователями назначен ряд экспертиз, по результатам которых будет окончательно установлены причины ДТП и ее виновник».