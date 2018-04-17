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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:02163

В Сумах сбили мотоциклиста (фото)

3 мая около 19.10 в районе перекрестка улиц Ковпака и Веретеновской автомобиль «ВАЗ-21103» столкнулся с мотоциклом «Charger», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

По предварительной информации, 46-летний водитель ВАЗа и 47-летний мотоциклист столкнулись при осуществлении поворотного маневра. В результате ДТП водитель мотоцикла получил повреждения правой части тела. Пострадавший был госпитализирован в Сумскую областную клиническую больницу, где медики диагностировали у него закрытый перелом правой ключицы и закрытый перелом локтевого отростка правой кисти.

У обоих водителей отобраны образцы крови на содержание алкоголя, а транспортные средства помещены на штрафплощадку Сумского отдела полиции.

«По данному факту в полиции открыто уголовное производство по ч.1 ст. 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами» Уголовного кодекса Украины, - говорит Андрей Сошка, и.о. начальника Сумского отдела полиции. - Следователями назначен ряд экспертиз, по результатам которых будет окончательно установлены причины ДТП и ее виновник».

Право Дтп
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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