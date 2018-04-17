На Сумщине следователя поймали на взятке На Сумщине задержан следователь полиции, который за 7 тыс. грн неправомерной выгоды обещал закрыть уголовное производство.

Прокуратурой Сумской области совместно со Следственным отделом Управления Службы безопасности Украины в Сумской области при оперативном сопровождения Управления внутренней безопасности в Сумской области Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины в рамках уголовного производства задокументирован факт вымогательства, а в дальнейшем и получение неправомерной выгоды следователем Краснопольского отделения полиции.

Правоохранитель, который имеет специальное звание старший лейтенант полиции, за 7000 гривен обещал местному жителю закрыть уголовное производство, начатое в отношении него по факту причинения легких телесных повреждений односельчанину. Оговоренную сумму полицейскому мужчина перечислил на банковскую карточку.

В пятницу, 4 мая 2018 года, следователя Краснопольского отделения полиции задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Сейчас решается вопрос о сообщении ему о подозрении по ч. 3 ст. 368 (вымогательство и получение неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины. В то же время следователи уже готовят ходатайство в суд об избрании задержанному меры пресечения и отстранении его от занимаемой должности.

Справка: санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.