Подробности ночного пожара в Сумах от спасателей (видео) Пожарные спасли мужчину и проводили ему реанимационные мероприятия до прибытия врачей.

3 мая в 22:12 в Службу спасения «101» поступила информация о пожаре в частном жилом доме на ул. Урожайная в Сумах. Уже через 4 минуты на место вызова прибыл дежурный караул 2-й государственной пожарно-спасательной части.

В здании наблюдалось сильное задымление, поэтому работать пришлось в аппаратах для защиты органов дыхания. При проведении разведки в комнате пожарные обнаружили без сознания хозяина 1964 г.р. Через окно его вынесли на улицу. Еще до прибытия медработников спасатели с помощью защитного аппарата на сжатом воздухе проводили пострадавшему искусственную вентиляцию легких.

Одновременно осуществлялась ликвидация пожара. В 22:59 удалось локализовать возгорание и предотвратить его дальнейшее распространение деревянными стенами на весь дом, а в 00:04 - пламя погасили.

Врачи «скорой», которые прибыли на место пожара оказали пострадавшему необходимую помощь и срочно доставили в реанимационное отделение 5-й городской клинической больницы.

Всего на тушение было привлечено 8 человек личного состава и 3 единицы техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.