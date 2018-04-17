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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:37292

Сумчанка показала «бомжатник» возле Харьковского моста

Сумчанка Виктория Левенец выложила в Фейсбуке фото так называемой зоны отдыха возле Харьковского моста со стороны ул. Героев Сумщины.

«Сегодня под харьковским мостом... Описывать нет смысла, только один вопрос: наша городская власть в курсе этого бомжатника?

P.S. Фото не передает полноты омерзительных ощущений», - прокомментировала сумчанка.

Фото
Общество Бомжатник Харьковский мост
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