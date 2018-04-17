Сумчанка показала «бомжатник» возле Харьковского моста Сумчанка Виктория Левенец выложила в Фейсбуке фото так называемой зоны отдыха возле Харьковского моста со стороны ул. Героев Сумщины.

«Сегодня под харьковским мостом... Описывать нет смысла, только один вопрос: наша городская власть в курсе этого бомжатника?

P.S. Фото не передает полноты омерзительных ощущений», - прокомментировала сумчанка.