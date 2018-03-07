В Сумах человеку стало плохо в ожидании троллейбуса

«Человеку, который ждал троллейбуса, понадобилась помощь скорой», - написал он.
Напомним: в прошлом году городские власти начали установку стеклянных прозрачных «евроостановок», которые совершенно не спасают ни от жары, ни от солнца. В этом году собираются продолжить установку 12 остановок за 1 млн грн. Сумчане создали онлайн-петицию с требованием прекратить строить такие отсановки и провести открытый конкурс на разработку нового проекта.
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