Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:57170

В Сумах человеку стало плохо в ожидании троллейбуса

Об этом сообщил в Фейсбуке Сумчанин Владимир Дворниченко.

«Человеку, который ждал троллейбуса, понадобилась помощь скорой», - написал он.

Напомним: в прошлом году городские власти начали установку стеклянных прозрачных «евроостановок», которые совершенно не спасают ни от жары, ни от солнца. В этом году собираются продолжить установку 12 остановок за 1 млн грн. Сумчане создали онлайн-петицию с требованием прекратить строить такие отсановки и провести открытый конкурс на разработку нового проекта.

Общество Остановки Скорая помощь
view counter

По тематике

02.04.2018 13:40

В Сумах не могут решить вопрос с туалетами на конечных остановках

Сегодня, 2 апреля, на аппаратном совещании в мэрии снова подняли вопрос размещения биотуалетов на конечных остановках общественного транспорта....

12.03.2018 12:00

Когда заработают киоски по продаже билетов на центральной остановке

Киоски КП «Электроавтотранс», установленные еще осенью на Покровской площади возле «МакДональдса», до сих пор не работают....

После тысячи перепостов в Фейсбуке коммунальщики заметили состояние центральной остановки
12.03.2018 10:30

После тысячи перепостов в Фейсбуке коммунальщики заметили состояние центральной остановки

Больше двух суток ушло у коммунальных служб города на уборку снежно-ледяного вала на остановке общественного транспорта возле «Укртелекома» после размещения...

12.03.2018 08:27

Коммунальщики считают, что справились с очисткой остановок

Сегодня, 12 марта, во время аппаратного совещания в мэрии обсуждался вопрос очистки остановок общественного транспорта от снега и льда....

07.03.2018 12:36

Спасатели помогли медработникам доставить беременную женщину в больницу

6 марта в 21:02 в Службу спасения «101» поступила информация о необходимости оказания помощи....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.