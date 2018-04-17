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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:0567

Сбивший насмерть и скрывшийся с места ДТП бурынчанин может сесть на 8 лет

До 8 лет лишения свободы грозит водителю, сбившего насмерть пешехода в Бурыни.

Сегодня, 4 мая 2018 года, прокуратурой Сумской области 43-летнему жителю Бурынского района сообщено о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшем смерть потерпевшего.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 2 ст. 286 УК Украины. Дорожно-транспортное происшествие произошло около 22:20 30 апреля 2018 года в г. Бурынь, возле дома № 45 по ул. Независимости. На проезжей части автомобилем совершен наезд на 63-летнего пешехода. При этом водитель скрылся с места ДТП. Пострадавший от полученных травм скончался на месте.

Уже на следующий день утром правоохранители установили, что пешеход был сбит автомобилем DAEWOO LANOS серого цвета. Во время отработки всех владельцев подобных транспортных средств, проживающих в Бурынском районе, правоохранители обратили внимание на 43-летнего мужчину, который сообщил, что накануне продал свой автомобиль. В то же время отметил, что во время, когда произошло ДТП, находился вместе со знакомыми. Однако его алиби не подтвердилось. Мужчине ничего не оставалось, как признаться в содеянном. Также он сообщил, где находится его транспортное средство. Сейчас авто с соответствующими повреждениями изъято и на него наложен арест.

Досудебное следствие продолжается, готовится ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения.

Справка: санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Право Бурынь Дтп
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