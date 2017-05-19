В Сумах прошел чемпионат Украины по спортивной радиопеленгации

В общекомандном зачете Сумская область заняла второе место, уступив спортсменам из Киева, на третьем месте - Винницкая обл.
Эти соревнования были отборочными в состав национальной сборной команды Украины, которая примет участие в чемпионате мира в Корее и юношеском чемпионате мира в Чехии.
В соревнованиях принимали участие более 150 спортсменов из всех областей Украины. 9 заслуженных мастеров спорта Украины и 11 мастеров спорта Украины международного класса.
Участники соревновались в личном и командном зачете в четырех видах программы (радиоориентирование, спринт и две классические дистанции 144 МГц и 3,5 МГц).
Лучшими из представителей Сумщины были Михаил Тихонков - 4 золотые медали среди юношей до 12 лет. Дмитрий Денисенко - 2 золотые среди юниоров. Анастасия Ковтун - 1 золото среди девушек до 12 лет (все воспитанники тренера Максима Редьки), Анатолий Поповченко - 1 золотая среди юниоров (тренер Сергей Щербань).
28 апреля - 1 мая в г. Сумы состоится чемпионат Украины по спортивной радиопеленгации (взрослые, юниоры, юноши) на удлиненных дистанциях.... 1
13-15 апреля в Луцке состоялся чемпионат Украины по спортивной радиопеленгации среди юношей....
21-26 марта в Херсоне проходил чемпионат Украины по спортивной радиопеленгации (взрослые, юниоры, юноши)....
30 июня – 4 июля в г. Турчьянске Теплице (Словакия) состоялся чемпионат мира среди юношей по спортивной радиопеленгации....
6-9 мая во Львове состоялся чемпионат Украины по спортивной радиопеленгации на удлиненных дистанциях среди взрослых юниоров и юношей и всеукраинские...