В Сумах прошел чемпионат Украины по спортивной радиопеленгации 28 апреля - 1 мая в г. Сумы состоялся чемпионат Украины по спортивной радиопеленгации (взрослые, юниоры, юноши) на удлиненных дистанциях.

В общекомандном зачете Сумская область заняла второе место, уступив спортсменам из Киева, на третьем месте - Винницкая обл.

Эти соревнования были отборочными в состав национальной сборной команды Украины, которая примет участие в чемпионате мира в Корее и юношеском чемпионате мира в Чехии.

В соревнованиях принимали участие более 150 спортсменов из всех областей Украины. 9 заслуженных мастеров спорта Украины и 11 мастеров спорта Украины международного класса.

Участники соревновались в личном и командном зачете в четырех видах программы (радиоориентирование, спринт и две классические дистанции 144 МГц и 3,5 МГц).

Лучшими из представителей Сумщины были Михаил Тихонков - 4 золотые медали среди юношей до 12 лет. Дмитрий Денисенко - 2 золотые среди юниоров. Анастасия Ковтун - 1 золото среди девушек до 12 лет (все воспитанники тренера Максима Редьки), Анатолий Поповченко - 1 золотая среди юниоров (тренер Сергей Щербань).