Сумскому живодеру дали полгода тюрьмы

Об этом на своей странице в Фесбуке написала пресс-секретарь прокуратуры Сумской области Наталья Науменко.
«Сегодня, 4 мая, Заречный районный суд г. Сумы 34-летнего сумчанина, который 1 марта 2017 года на глазах у прохожих зарезал собаку, приговорил к максимальной мере наказания в пределах санкция ч. 1 ст.299 (жестокое обращение с животными) ККУкраины - шести месяцев ареста.
Кроме того, суд обязал обвиняемого уплатить 1 тыс. грн морального ущерба в пользу женщины, которая занималась этой собакой. Государственное обвинение поддержано Сумской местной прокуратурой», - написала она.
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