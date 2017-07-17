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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:2345

Сумскому живодеру дали полгода тюрьмы

Сумчанина, зарезавшего собаку, посадят на полгода.

Об этом на своей странице в Фесбуке написала пресс-секретарь прокуратуры Сумской области Наталья Науменко.

«Сегодня, 4 мая, Заречный районный суд г. Сумы 34-летнего сумчанина, который 1 марта 2017 года на глазах у прохожих зарезал собаку, приговорил к максимальной мере наказания в пределах санкция ч. 1 ст.299 (жестокое обращение с животными) ККУкраины - шести месяцев ареста.

Кроме того, суд обязал обвиняемого уплатить 1 тыс. грн морального ущерба в пользу женщины, которая занималась этой собакой. Государственное обвинение поддержано Сумской местной прокуратурой», - написала она.

Право Жестокое обращение Живодер
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