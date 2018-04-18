Пограничники обнаружили «BMW», который находится в международном розыске В пункте пропуска «Великая Писаревка» пограничники обнаружили транспортное средство, которое разыскивался Интерполом.

В международный пункт пропуска для автомобильного сообщения «Великая Писаревка» на выезд в Россию прибыл автомобиль марки «BMW X4» украинской регистрации. Во время осуществления пограничного контроля на транспортное средство, которым управлял наш соотечественник, сработала база данных Интерпола.

В ходе проверочных мероприятий пограничники выяснили, что указанный автомобиль числится в базе данных Интерпола как находящийся в международном розыске. Также установлено, что транспортное средство было похищено в декабре прошлого года и разыскивается правоохранительными органами нашего государства.

Сейчас по данному факту проинформированы подразделение международного полицейского сотрудничества Национальной полиции Украины в г. Киев. Транспортное средство 2017 года выпуска установленным порядком передали работникам Национальной полиции для проведения дальнейшей проверки.