По городу ходил любитель самогона с патронами в кармане В ходе проведения профилактических мероприятий под условным названием «Оружие и взрывчатка» полицейские обнаружили 38-летнего местного жителя, который разгуливал по городу с патронами в карманах.

Находясь на территории обслуживания, участковые офицеры полиции заметили знакомого 38-летнего мужчину, который ранее привлекался к административной ответственности. Последний разгуливал по городу с бутылкой самогона. Для составления на него очередного административного протокола мужчину пригласили на участковую станцию. А когда его проверили и провели досмотр вещей, в карманах нашли и изъяли 14 патронов калибра 9 мм.

Мужчина объяснил полицейским, что боеприпасы нашел на помойке, а носил их с собой в качестве сувениров.

Сейчас изъятое направлено на экспертизу. По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами». Мужчине грозит лишением свободы на срок от трех до семи лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.