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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:38372

Пограничники обнаружили старинный доллар

В пункте пропуска «Бачевск» пограничники отдела «Сопычь» Сумского отряда совместно с работниками таможни пресекли попытку вывоза из Украины предмета антиквариата начала ХХ века.

При осуществлении оформления микроавтобуса марки «Mercedes-Benz Sprinter» молдавской регистрации, на котором выезжал в Россию гражданин Молдовы, пограничный наряд в шкатулке среди прочего обнаружил старинную монету 1 доллар США 1921 выпуска.

Сейчас обнаруженную монету, которая достоверно представляет историческую и культурную ценность, изъято. На правонарушителя составлены административные материалы.

Право Пограничники
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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