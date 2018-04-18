Пограничники обнаружили старинный доллар

При осуществлении оформления микроавтобуса марки «Mercedes-Benz Sprinter» молдавской регистрации, на котором выезжал в Россию гражданин Молдовы, пограничный наряд в шкатулке среди прочего обнаружил старинную монету 1 доллар США 1921 выпуска.
Сейчас обнаруженную монету, которая достоверно представляет историческую и культурную ценность, изъято. На правонарушителя составлены административные материалы.
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