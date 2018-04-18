Пограничники обнаружили столетний тульский самовар В пункте пропуска «Бачевск» пограничники отдела «Сопычь» Сумского отряда совместно с работниками таможни в пресекли попытку вывоза из Украины самовара начала ХХ века.

Осматривая микроавтобус марки «Mercedes-Benz Sprinter» молдавской регистрации, на котором оставлял Украину гражданин Молдовы, пограничники в багажном отделении автомобиля обнаружили старинный самовар. Высеченный на нем текст и соответствующее клеймение и знаки указывают, что он изготовлен на самоварной фабрике И.Баташова (г. Тула) в 1906 году.

Сейчас обнаруженный раритет, который достоверно представляет историческую и культурную ценность, изъят. На правонарушителя составлены административные материалы.