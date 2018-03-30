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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:21160

Сумские мусорщики снова хотят повысить тарифы

ООО «Сервисресурс» намерено повысить тарифы на вывоз мусора примерно на 80%.

На сегодняшний день ООО «Сервисресурс» предоставляет услуги по временным тарифам, которые были определены решением исполнительного комитета Сумского городского совета № 147 от 20 марта 2018 и будут действовать до 1 июня 2018 года.

В рассчитанном тарифе учтены новые нормы накопления по вывозу крупногабаритных и ремонтных отходов для населения многоквартирных жилых домов и населения частного сектора.

Предлагаемые изменения увеличат размер среднего планового тарифа по предприятию на 77%. Периодичности предоставления услуг установлена для жителей многоэтажных домов - ежедневно, для жителей частного сектора - 1 раз в неделю.

Тариф рассчитан с учетом рентабельности: для населения - 0%, бюджетных учреждений - 12%, для других потребителей - 45%.

ООО «Сервисресурс» принимает замечания и предложения от физических и юридических лиц в течение 7 календарных дней со дня размещения этого сообщения по адресу: 40007, г. Сумы, ул. Березовый гай, 3, тел. 64-09-88, эл. адрес: tovservisresurs@gmail.com.

К сведению

Тарифи на послуги з організації збирання, вивезеннятвердихпобутових, великогабаритних та ремонтнихвідходівТОВ «СЕРВІСРЕСУРС»

Категорії споживачів

Діючий

грн/м3

Діючий,

грн/люд

Новий

грн/м3

Новий

грн/люд

% зрос-

тання

1

Для населення багатоквартирних житлових будинків

 

 

 

 

 

 

тариф на вивезення ТПВ

64,60

12,22

99,98

18,91

55

 

тариф на вивезення великогабаритних відходів

76,21

0,95

165,20

3,17

117

 

тариф на вивезення ремонтних відходів

180,46

0,75

393,23

2,56

118

 

Разом

 

13,92

 

24,64

77

2

Для населення приватного сектору

 

 

 

 

 

 

тариф на вивезення ТПВ

60,64

9,70

85,96

13,75

42

 

тариф на вивезення великогабаритних відходів

 

 

165,20

3,17

100

 

тариф на вивезення ремонтних відходів

 

 

393,23

2,56

100

 

Разом

 

9,70

 

19,48

101

3

Для установ та організацій, що фінансуються з бюджету

 

 

 

 

 

 

тариф на вивезення ТПВ

72,35

 

111,98

 

55

4

Для інших споживачів

 

 

 

 

 

 

тариф на вивезення ТПВ

93,66

 

144,98

 

55

 

Экономика Вывоз мусора Сервисресурс Тарифы
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