Сумские мусорщики снова хотят повысить тарифы

На сегодняшний день ООО «Сервисресурс» предоставляет услуги по временным тарифам, которые были определены решением исполнительного комитета Сумского городского совета № 147 от 20 марта 2018 и будут действовать до 1 июня 2018 года.
В рассчитанном тарифе учтены новые нормы накопления по вывозу крупногабаритных и ремонтных отходов для населения многоквартирных жилых домов и населения частного сектора.
Предлагаемые изменения увеличат размер среднего планового тарифа по предприятию на 77%. Периодичности предоставления услуг установлена для жителей многоэтажных домов - ежедневно, для жителей частного сектора - 1 раз в неделю.
Тариф рассчитан с учетом рентабельности: для населения - 0%, бюджетных учреждений - 12%, для других потребителей - 45%.
ООО «Сервисресурс» принимает замечания и предложения от физических и юридических лиц в течение 7 календарных дней со дня размещения этого сообщения по адресу: 40007, г. Сумы, ул. Березовый гай, 3, тел. 64-09-88, эл. адрес: tovservisresurs@gmail.com.
Тарифи на послуги з організації збирання, вивезеннятвердихпобутових, великогабаритних та ремонтнихвідходівТОВ «СЕРВІСРЕСУРС»
№
Категорії споживачів
Діючий
грн/м3
Діючий,
грн/люд
Новий
грн/м3
Новий
грн/люд
% зрос-
тання
1
Для населення багатоквартирних житлових будинків
тариф на вивезення ТПВ
64,60
12,22
99,98
18,91
55
тариф на вивезення великогабаритних відходів
76,21
0,95
165,20
3,17
117
тариф на вивезення ремонтних відходів
180,46
0,75
393,23
2,56
118
Разом
13,92
24,64
77
2
Для населення приватного сектору
тариф на вивезення ТПВ
60,64
9,70
85,96
13,75
42
тариф на вивезення великогабаритних відходів
165,20
3,17
100
тариф на вивезення ремонтних відходів
393,23
2,56
100
Разом
9,70
19,48
101
3
Для установ та організацій, що фінансуються з бюджету
тариф на вивезення ТПВ
72,35
111,98
55
4
Для інших споживачів
тариф на вивезення ТПВ
93,66
144,98
55
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