Сумские мусорщики снова хотят повысить тарифы ООО «Сервисресурс» намерено повысить тарифы на вывоз мусора примерно на 80%.

На сегодняшний день ООО «Сервисресурс» предоставляет услуги по временным тарифам, которые были определены решением исполнительного комитета Сумского городского совета № 147 от 20 марта 2018 и будут действовать до 1 июня 2018 года.

В рассчитанном тарифе учтены новые нормы накопления по вывозу крупногабаритных и ремонтных отходов для населения многоквартирных жилых домов и населения частного сектора.

Предлагаемые изменения увеличат размер среднего планового тарифа по предприятию на 77%. Периодичности предоставления услуг установлена для жителей многоэтажных домов - ежедневно, для жителей частного сектора - 1 раз в неделю.

Тариф рассчитан с учетом рентабельности: для населения - 0%, бюджетных учреждений - 12%, для других потребителей - 45%.

ООО «Сервисресурс» принимает замечания и предложения от физических и юридических лиц в течение 7 календарных дней со дня размещения этого сообщения по адресу: 40007, г. Сумы, ул. Березовый гай, 3, тел. 64-09-88, эл. адрес: tovservisresurs@gmail.com.