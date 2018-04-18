Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:39190

Ночью сельские пожарные спасли от уничтожения дом

4 мая в 1:40 в местной пожарной команды с. Добротове Кролевецкого района поступила информация о пожаре жилого дома на ул. Мичурина.

Уже через 3 минуты пожарные прибыли на место вызова и установили, что пламя охватило веранду и быстро распространялось. Усложняло ситуацию то, что дом был деревянный, а рядом находилась такая же хозяйственная постройка.

В 3:03 сельским пожарным удалось локализовать возгорание и предотвратить опасность от других зданий. В 4:17 пожар был ликвидирован.

На тушение было привлечено 2 работника и 1 единица техники местной пожарной команды с.Добротове.

По предварительным данным, хозяйство, где произошел пожар, использовалось под дачу, и людей в доме не было. Обнаружила возгорание соседка, которая позвала других жителей на помощь и позвонила пожарным. Причина пожара выясняется, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

Право Кролевецкий район Пожар
view counter

По тематике

Сумские пожарные спасли мужчину на пожаре
Вчера 22:47

Сумские пожарные спасли мужчину на пожаре

Сегодня, 3 мая, около 22.00 начался пожар в г. Сумы на ул. Урожайная....

Сумские спасатели ликвидировали пожар в гараже (видео)
Вчера 17:58

Сумские спасатели ликвидировали пожар в гараже (видео)

Сегодня, 3 мая, в 10:08 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о пожаре в гаражном кооперативе по ул. Лебединская...

В Сумах горела пятиэтажка (видео)
Вчера 17:48

В Сумах горела пятиэтажка (видео)

В Сумах, ликвидируя пожар в пятиэтажке, пожарные спасли 1 человека, еще 4 эвакуировали....

На Сумщине, благодаря работникам полиции, удалось при пожаре предотвратить человеческие жертвы
Вчера 16:14

На Сумщине, благодаря работникам полиции, удалось при пожаре предотвратить человеческие жертвы

Наряд сектора реагирования патрульной полиции Сумского района первым заметил возгорание, поднял на тушение пожара людей и вызвал пожарных, сообщает Отдел...

Вчера 11:55

За сутки пожарные трижды ликвидировали возгорание сухой растительности

С наступлением теплого времени года увеличивается количество пожаров в природных экосистемах. Основное количество таких возгораний вызвано человеческой небрежностью и равнодушием,...

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.