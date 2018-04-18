Ночью сельские пожарные спасли от уничтожения дом 4 мая в 1:40 в местной пожарной команды с. Добротове Кролевецкого района поступила информация о пожаре жилого дома на ул. Мичурина.

Уже через 3 минуты пожарные прибыли на место вызова и установили, что пламя охватило веранду и быстро распространялось. Усложняло ситуацию то, что дом был деревянный, а рядом находилась такая же хозяйственная постройка.

В 3:03 сельским пожарным удалось локализовать возгорание и предотвратить опасность от других зданий. В 4:17 пожар был ликвидирован.

На тушение было привлечено 2 работника и 1 единица техники местной пожарной команды с.Добротове.

По предварительным данным, хозяйство, где произошел пожар, использовалось под дачу, и людей в доме не было. Обнаружила возгорание соседка, которая позвала других жителей на помощь и позвонила пожарным. Причина пожара выясняется, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.