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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:51142

Сумским АТОшникам дадут на зубы

Сумы первыми в Украине ввели проведение участникам антитеррористической операции зубопротезирования за счет средств городского бюджета.

В соответствии с порядком льготного и бесплатного зубопротезирования участников антитеррористической операции на 2018 год, право на получение льготного и бесплатного зубопротезирования имеют жители Сум из числа участников АТО, в том числе члены добровольческих формирований, которые во время непосредственного участия в антитеррористической операции, обеспечении ее проведения, находясь непосредственно в районах операции в период проведения получили заболевания, ранения, контузии, увечья и т.п.

Право на бесплатное и льготное зубопротезирование на средства городского бюджета предоставляется раз в год в соответствии с очередями, сложившимися в городской клинической стоматологической поликлинике и городской клинической больницы № 4 в пределах выделенных средств.

При постановке на очередь необходимо подать копии и предъявить оригиналы паспорта, удостоверение участника боевых действий; документа, подтверждающего непосредственное участие в антитеррористической операции.

Зубопротезирование проводится из следующих материалов: металлические, металлокерамические, металлопластмассовые, пластмассовые, бюгельные протезы, литые конструкции. На одного человека предусмотрено 6 тыс. гривен. Если льготник требует протезирования на большую сумму, он вправе сделать доплату из собственных средств или стать на очередь на следующий год.

Общество Зубопротезирование Участники АТО
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