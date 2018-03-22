Сумчани перемогли у найбільшій тереновій грі України «Гурби-Антонівці 2018»

А змагались в лісах між Рівненщиною та Тернопільщиною, де у 1944 році стався найбільший бій УПА проти НКВС, що закінчився тактичною перемогою української армії. Саме тому Громадська Організація «Молодіжний Націоналістичний Конгрес» за підтримки Міністерства молоді і спорту, шануючи полеглих українських героїв та знищених після бою мешканців села Антонівці вже 16 рік поспіль проводить цю теренову гру.

Гра тривала безпереривно протягом двох з половиною діб. І до останнього не було зрозуміло, яка команда отримає перемогу, адже різниця в балах була мінімальною.

Ройова з куреня «Вовків» Катерина МИХАЛЬОВА розповіла: «Гурби допомогають знайти купу нових друзів зі всієї країни та отримати величезну порцію емоцій на весь рік. Радію, що яж 40 сумчан зголосилися позмагатися за перемогу та відчути плече друга в бої разом з нами. Доречі, по закіченню гри шість сумчан стали кращими гравцями Гурб 2018».

«Цьогорічна гра видалась найцікавішою і найрізноманітнішою з зіграних мною. Дуже порадувала атмосфера в курені. Ні в кого не було часу довго знайомитись, адже в першу ж ніч довелося спати по 8-12 осіб під вдвічі меншою кількістю спальників, а вже за годину приймати перший бій з диверсантами. Мабуть фактор згуртованості і наполегливої праці без жалю до себе – левова частина перемоги на цих Гурбах» – поділився своїми враженями багаторічний учасник гри Олександо СЛЮСАР.

«На цих Гурбах я був за начальника Штабу, тому для мене гра виявилася надзвичайно динамічною. Кожен день закінчувався нашою перемогою в бою курінь на курінь. І я впевнений, що це заслуга насичених тренувань перед грою майбутніх учасників і якісних порад досвідчених гравців. Гурби це не тільки бої і прапори – це емоційний і розумовий вишкіл, місце об’єднання однодумців і нових знайомств», – розповів начальник Штабу куреня «вовків» Володимир МІЩЕНКО.