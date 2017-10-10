В Сумах ищут главврача для 4-ой больницы Отдел здравоохранения проводит конкурс на руководителя четвёртой больницы.

Отдел здравоохранения проводит конкурс на занятие должности главного врача коммунального учреждения «Сумская городская клиническая больница № 4».

Претендент должен быть гражданином Украины с высшим образованием (магистр, специалист) по направлению подготовки «Медицина», иметь последипломную специализацию по специальности «Организация и управление здравоохранением» или другое образование по образовательно-квалификационному уровню «магистр» по направлению «Управление и администрирование», стаж работы по врачебной специальности - не менее семи лет и по специальности «Организация и управление здравоохранением» - не менее пяти лет, свободно владеть государственным языком, иметь достаточный уровень знаний законодательства (Конституции Украины, законодательства Украины по здравоохранению, антикоррупционному законодательству, других законодательных и нормативно-правовых актов), быть способным по своим деловым и моральным качествам, образовательному и профессиональному уровню выполнять соответствующие обязанности, иметь высокие моральные, деловые, профессиональные качества и организаторские способности.

Конкурсное предложение претендента может содержать проект плана развития учреждения на среднесрочную перспективу (три года), в котором предусматриваются план реформирования заведения в течение одного года, мероприятия по выполнению задач учреждения и результаты анализа возможных рисков, предложения по улучшению экономических и финансовых показателей учреждения, повышение эффективности его деятельности, предотвращения коррупции, предложения по привлечению инвестиций для развития учреждения, предложения (сведения) о ожидаемой динамики улучшения основных показателей деятельности заведения.

Прием документов для участия в конкурсе будет осуществляться до 1 июня включительно (до 16:00) в приемной отдела здравоохранения (г. Сумы, ул. Леваневского, 26).

Тел.: (0542) 65-02-74, (095) 8161042, e-mail: uozsmr@ukr.net.

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