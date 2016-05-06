Как в Сумах будут праздновать 9 мая

5 мая в Театре для детей и юношества состоится спектакль молодежного театра «Авив» «Гетто. Театр на грани жизни и смерти».
8 мая в сквере по ул. Ильинской состоится встреча представителей городской ветеранской организации по программе «Встреча поколений», к которой присоединятся ансамбль «Червона калина» городского территориального центра социального обслуживания (предоставление социальных услуг) «Берегиня», хоровые коллективы ветеранских организаций и учебных заведений города.
В тот же день в Сумском областном краеведческом музее откроется выставка «Автографы войны».
По традиции, 8 мая вечером возле памятного знака жертвам нацистских концлагерей по ул. Троицкой (школа № пройдет акция «Первая минута мира».
Следующий день, 9 мая, традиционно начнется возложением цветов к могиле погибших польских воинов, могил погибших в зоне АТО и братской могилы «Мати-Батьківщина». После этого сумчан ждут у Мемориала Славы на митинг-реквием «І подвигам не буде забуття» и возложение цветов к Монументу уроженцам Сумщины, погибших в Афганской войне, и памятному знаку в честь бойцов, погибших в зоне АТО по ул. Г. Кондратьева.
После торжественных и траурных мероприятий областная филармония будет ждать сумчан на концерт «Пам’ятаймо минуле заради майбутнього».
9 мая в центре Сум, у Альтанки, представят выставку боевой техники и военного оружия. Завершится день праздничным концертом с участием творческих коллективов города с программой «В серцях і піснях – пам'ять про війну» на Театральной площади.
Кроме того, сумчане и гости города смогут присоединиться и к спортивным мероприятиям. Пройдут такие с 8 по 11 мая. В течение трех дней в легкоатлетическом манеже СумГУ лучшие спортсмены из разных городов Украины будут соревноваться в трех видах спорта: греко-римской борьбе, вольной борьбе и самбо.
Также в эти майские дни в учреждениях городской централизованной библиотечной системы и учебных заведениях пройдут выставки литературы, тематические мероприятия, связанные с историческими событиями Второй мировой войны, встречи с ветеранами войны, воспитательные часы.
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