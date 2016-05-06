Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:4236

Как в Сумах будут праздновать 9 мая

С 5 по 9 мая в Сумах состоятся мероприятия по случаю Дня памяти и примирения и Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне.

5 мая в Театре для детей и юношества состоится спектакль молодежного театра «Авив» «Гетто. Театр на грани жизни и смерти».

8 мая в сквере по ул. Ильинской состоится встреча представителей городской ветеранской организации по программе «Встреча поколений», к которой присоединятся ансамбль «Червона калина» городского территориального центра социального обслуживания (предоставление социальных услуг) «Берегиня», хоровые коллективы ветеранских организаций и учебных заведений города.

В тот же день в Сумском областном краеведческом музее откроется выставка «Автографы войны».

По традиции, 8 мая вечером возле памятного знака жертвам нацистских концлагерей по ул. Троицкой (школа № Cool пройдет акция «Первая минута мира».

Следующий день, 9 мая, традиционно начнется возложением цветов к могиле погибших польских воинов, могил погибших в зоне АТО и братской могилы «Мати-Батьківщина». После этого сумчан ждут у Мемориала Славы на митинг-реквием «І подвигам не буде забуття» и возложение цветов к Монументу уроженцам Сумщины, погибших в Афганской войне, и памятному знаку в честь бойцов, погибших в зоне АТО по ул. Г. Кондратьева.

После торжественных и траурных мероприятий областная филармония будет ждать сумчан на концерт «Пам’ятаймо минуле заради майбутнього».

9 мая в центре Сум, у Альтанки, представят выставку боевой техники и военного оружия. Завершится день праздничным концертом с участием творческих коллективов города с программой «В серцях і піснях – пам'ять про війну» на Театральной площади.

Кроме того, сумчане и гости города смогут присоединиться и к спортивным мероприятиям. Пройдут такие с 8 по 11 мая. В течение трех дней в легкоатлетическом манеже СумГУ лучшие спортсмены из разных городов Украины будут соревноваться в трех видах спорта: греко-римской борьбе, вольной борьбе и самбо.

Также в эти майские дни в учреждениях городской централизованной библиотечной системы и учебных заведениях пройдут выставки литературы, тематические мероприятия, связанные с историческими событиями Второй мировой войны, встречи с ветеранами войны, воспитательные часы.

Общество 9 мая
view counter

По тематике

23.03.2018 14:23

Ветеранам и инвалидам войны выплатят пособие к 9 Мая

Правительство приняло решение о выплате единовременного пособия ветеранам и пострадавшим от войны....

04.05.2017 13:24

Як у Сумах відзначатимуть 8-9 травня

Заходи з нагоди Дня пам'яті та примирення і 72-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні...

25.04.2017 15:44

В Сумах составили программу празднования 8-9 мая

В Сумах составили программу празднования Дня памяти и примирения и 72-й годовщины победы над нацизмом во Второй мировой войне....

В Сумах «оппозиционеры» нарушили решение исполкома, устроив салют на 9 мая
10.05.2016 08:32

В Сумах «оппозиционеры» нарушили решение исполкома, устроив салют на 9 мая

Вечером 9 мая, возле мемориала вечной славы в Сумах представители «Оппозиционного блока» устроили праздничный салют....

В Сумах благодарили ветеранов за победу
06.05.2016 11:50

В Сумах благодарили ветеранов за победу

5 мая в Сумском областном академическом театре драмы и музыкальной комедии им. Щепкина состоялся культурно-художественный праздник «Спасибо за Победу»....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.